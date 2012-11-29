30日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 ジーンテクノサイエンス( 4584.T )が東証マザーズに（公開価格１２００円） 市場変更 アイスタイル( 3660.T )が東証マザーズから東証１部に ０９：３０ 閣議、閣議後会見 ０７：４５ ソフトバンク ｉＰａｄミニ発売イベント ０７：５０―８：３５ ＫＤＤＩ ｉＰａｄミニ発売イベント ０８：１３ 製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI] ０８：３０ １０月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：４．２％） ０８：３０ １０月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：０．８０倍） ０８：３０ １０月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比‐０．９％） ０８：３０ １０月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省）[JPCPI=ECI] （予測中央値：前年比０．０％） ０８：３０ １１月東京都区部ＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI] （予測中央値：前年比‐０．４％） ０８：５０ １０月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比‐２．２％） １３：００ 党首討論 １４：００ １０月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比＋１０．１％） １６：３０ ＪＶＣケンウッド 経営戦略説明会 １７：１５ ブリヂストンＣＥＯ記者会見「就任以来の振り返り」 １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２９日（木） ０６４５ＧＭＴ 第３・四半期スイスＧＤＰ ０８５５ＧＭＴ １１月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １１００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「米国とユーロ圏の金融・財政面の課題」（フランクフルト） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １４００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） １５００ＧＭＴ １０月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １１月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） イタリア中期債入札 １０月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] 英中銀が１２月の金融安定化報告書を公表 ＩＡＥＡ理事会（３０日まで、ウィーン） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 29 Nov BMO Q3 2012 Tiffany & Co. ３０日（金） ０５３０ＧＭＴ ７─９月期インドＧＤＰ ０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期カナダＧＤＰ １３３０ＧＭＴ １０月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １４４５ＧＭＴ １１月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] ２０００ＧＭＴ 第３・四半期ブラジルＧＤＰ ２２００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀とスタインＦＲＢ理事が 「大規模な資産買い入れ」に関するパネルディスカッション（ボストン） スタインＦＲＢ理事は質疑応答を予定 ＩＡＥＡ理事会（最終日、ウィーン） フィリピン［ボニファシオ記念日］ （東京 ３０日 ロイター）