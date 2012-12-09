再送：10日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
指定替え：東証１部指定 一六堂 (3366.T) 東証２部から
０８：５０ １１月貸出・資金吸収動向（日銀）
０８：５０ １０月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI]
（予想中央値：2200億円程度の黒字）
０８：５０ ７─９月ＧＤＰ２次速報（内閣府）[JPGDA=ECI]
（予想中央値：前期比‐0.8％、年率‐3.3％）
０８：５０ １０─１２月法人企業景気予測調査[JPBUSC=ECI]
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（１１月中：指定報告機関ベース、財務省)
１２：００ 原子力規制委、日本原電敦賀原発破砕帯調査に関する評価会合
１３：３０ １１月全国企業倒産速報（商工リサーチ）
１３：５０ 関西経済連合会 １２月定例会見
１４：００ １１月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI]
１５：００ １１月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI]
１５：００めど １１月日本工作機械受注速報（日本工作機械工業会）
１５：３０ 経団連会長会見
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
９日（日）
０１３０ＧＭＴ １１月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI]
０５３０ＧＭＴ １１月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI]
１０日（月）
０７００ＧＭＴ １０月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
０７４５ＧＭＴ １０月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
１０００ＧＭＴ 第３・四半期イタリアＧＤＰ改定値
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
ＥＵ外相理事会
１１月中国貿易統計[CNTRD=ECI]
休場：タイ［憲法記念日］
（東京 １０日 ロイター）
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