起債予測一覧〔表〕＝12月10日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 大崎電気工業 ( 6644.T ) 12/ 7 AA 期間4年、発行額30億円程度 主幹事：野村 レンジ／L+65─70bp 今週後半に起債予定 東京建物 <0#8804=JFI> 12/ 6 AA 期間4年、発行額100億円 主幹事：みずほ、大和 今週後半に起債予定 コマツ <0#6301=JFI> 12/ 5 AA 期間5年、発行額300億円 主幹事：野村 レンジ／T(289回)+14─15bp 12月12日に起債予定 三菱ＵＦＪ信託銀行 12/ 4 A 期間5年、シニア債 <0#8402=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 12月に起債予定 十六銀行 ( 8356.T ) 12/ 3 AA 期間10年、発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 (10ノンコール5、ステップアップ付) 主幹事：野村 レンジ／L+70─75bp 12月13日に起債予定 成田国際空港 <0#0946=JFI> 11/30 A 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 2013年1月に起債予定、2月に発行予定 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 11/28 AA 期間2年、発行額200億円程度 主幹事：みずほ レンジ／T(267回)+6─7bp 12月11日に起債予定 フジシールインターナショナル 11/28 AA 期間5年、発行額50億円 ( 7864.T ) 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(289回)+24─28bp 12月11日に起債予定 旭硝子 <0#5201=JFI> 11/26 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 今週後半に起債予定 野村ホールディングス 11/26 AA 期間3年、個人債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 12月11日に起債予定 12月21日に発行予定 明治ホールディングス 11/26 AA 期間5年、発行額200億円 <0#2269=JFI> 主幹事：大和、みずほ レンジ／T(289回)+11─18bp 今週後半に起債予定 シチズンホールディングス 11/22 AA 期間5年、発行額100億円 ( 7762.T ) 主幹事：野村、みずほ、ＳＭＢＣ日興 来週後半に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構<0#0905=JFI>12/ 7 AA 期間4年・10年、発行額各300億円、入札方式 12月14日に起債予定 都市再生機構<0#0917=JFI>12/ 6 A 期間3年・5年・10年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 2013年2月に起債予定 国立大学財務・ 11/13 A 期間5年、発行額50億円 経営センター<0#1286=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 日本政策投資銀行 11/19 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 第4四半期に発行予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 住宅金融支援機構 12/ 7 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 2013年1月中旬に起債予定、 1月下旬に起債予定 10/ 2 A <2012年度下期の30年債> 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、ＧＳ 2013年1月に起債、2月に払込み予定 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 9/20 AA 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(326回)+2.5bp 12月11日に起債予定 9/20 AA 期間20年、発行額200億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ レンジ／T(140回)+6─7bp 12月11日に起債予定 9/20 <2012年度下半期発行計画> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円─1200億円程度 総額：4300─5300億円億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 千葉県 <0#0120=JFI> 9/18 <2012年度下期20年債> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、 ＳＭＢＣ日興 川崎市 <0#0156=JFI> 11/28 AA 期間10年、発行額100億円 12月10日に起債予定 4/ 9 <2012