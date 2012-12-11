12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ １１月企業物価指数（日銀）[JPCGPY=ECI JPCGP=ECI] （ロイター予想 前年比-0.9% 前月比0.0%） ０８：５０ １０月第３次産業活動指数（経済産業省） ０８：５０ １０月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比＋3.0％） ０９：００ 総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会 １０：００ １１月ビール系飲料課税出荷 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ パナソニック 環境への取り組みに関する説明会 １４：００ ソフトバンク エネルギー分野の新規事業説明会 １６：００ セブン＆アイＨＤ セブンプレミアム政策発表 １７：００ アステラス社長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１日（火） ０７００ＧＭＴ １１月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 米連邦公開市場委員会（１２日まで） スペイン１２カ月・１８カ月物国債入札 インドネシア中銀金融政策決定会合 Ｇ２０シェルパ会合（モスクワ、１２日まで） １１月米穀物需給報告（農務省） １２日（水） ０４３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演（バンコク） ０７００ＧＭＴ １１月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １７３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １９００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １９００ＧＭＴ １１月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １９１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ＯＰＥＣ総会（ウィーン） イタリア１年物国債入札 Ｇ２０シェルパ会合（モスクワ、最終日） ＥＵ財務相理事会 （東京 １１日 ロイター）