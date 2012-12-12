13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 アジュバンコスメジャパン( 4929.T )が東証２部に コロプラ( 3668.T )が東証マザーズに ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ １１月マンション販売動向（不動産経済研究所） １４：３０ １１月投信概況 １５：００ 全銀協会長会見 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２日（水） ０４３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演（バンコク） ０７００ＧＭＴ １１月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １７３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １９００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １９００ＧＭＴ １１月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １９１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ＯＰＥＣ総会（ウィーン） イタリア１年物国債入札 Ｇ２０シェルパ会合（モスクワ、最終日） ＥＵ財務相理事会 １３日（木） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ＥＵ首脳会議（１４日まで） スイス中銀が金融政策発表 イタリアゼロクーポン債入札 スペイン国債入札 フィリピン中銀金融政策会合 韓国金融政策理事会 ユーロ圏財務相会合 「経済成長と持続可能性の促進」に関する会合（モスクワ） （東京 １３日 ロイター）