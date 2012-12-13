追加：起債予測一覧〔表〕＝12月13日現在

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追加：・日新製鋼、日立金属を社債発行登録企業（別表）に追加しました。
・大崎電気工業（国内ＳＢ表掲載）の起債が遠のいたため、表から削除しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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東京建物 <0#8804=JFI> 12/ 6 AA 期間4年、発行額100億円
主幹事：みずほ、大和
レンジ／L+54bp
12月14日に起債予定
三菱ＵＦＪ信託銀行 12/ 4 AA 期間5年、発行額200億円
<0#8402=JFI> シニア債
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(289回)+8bp
12月14日に起債予定
成田国際空港 <0#0946=JFI> 11/30 A 期間10年、発行額200億円程度
主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興
2013年1月に起債予定、2月に発行予定
旭硝子 <0#5201=JFI> 11/26 AA 期間5年、発行額200億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和
レンジ／T(289回)+13bp
12月14日に起債予定
シチズンホールディングス 11/22 AA 期間5年、発行額100億円
(7762.T) 主幹事：野村、みずほ、ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(289回)+24bp
12月14日に起債予定
東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年
主幹事：野村、みずほ、大和
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債など）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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高速道路機構<0#0905=JFI>12/ 7 AA 期間4年・10年、発行額各300億円、入札方式
12月14日に起債予定
都市再生機構<0#0917=JFI>12/ 6 A 期間3年・5年・10年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和
2013年2月に起債予定
国立大学財務・ 11/13 A 期間5年、発行額50億円
経営センター<0#1286=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
日本政策投資銀行 11/19 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興
第4四半期に発行予定
4/ 2 <2012年度発行方針>
発行額：4000億円程度
住宅金融支援機構 12/ 7 A 期間15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
2013年1月中旬に起債予定、
1月下旬に起債予定
10/ 2 A <2012年度下期の30年債>
期間30年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ
日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、ＧＳ
2013年1月に起債、2月に払込み予定
4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円>
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 9/20 <2012年度下半期発行計画>
<0#0906=JFI> 10年債：2100─2400億円程度
20年債：600億円程度
5年債：200億円程度
FLIP、スポット債：1000億円程度
EMTN：200億円─1200億円程度
総額：4300─5300億円億円程度
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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千葉県 <0#0120=JFI> 9/18 <2012年度下期20年債>
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、
ＳＭＢＣ日興
川崎市 <0#0156=JFI> 4/ 9 <2012年度超長期債グループ式主幹事制>
事務主幹事：大和
共同主幹事グループ：ＧＳ、野村、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ
発行額：100億円を3回発行
(4月に20年債100億円、6月に30年債100億円
を発行済み)
東京都 <0#0100=JFI> 11/28 AA 期間10年、発行額300億円、定例債
レンジ／T(326回)+1.5、2.0bp
12月14日に起債予定
9/18 <2012年度第3四半期10年債>
指名幹事：ＧＳ、野村
代表幹事：みずほコーポレート銀、野村
年間幹事：みずほ銀
3/27 <2012年度発行計画額 総額8500億円>
10年債：5800億円(毎月400─600億円程度)
中期債：1100億円
超長期債：900億円
東京再生都債(個人向け3年債)：200億円
外債：500億円
神奈川県 <0#0103=JFI> 12/ 3 A 期間20年、発行額200億円
主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
2013年1月または2月に発行予定
愛知県 <0#0108=JFI> 11/28 AA 期間10年、発行額300億円
レンジ／T(326回)+2bp
12月14日に起債予定
10/ 5 A 期間20年
主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、東海東京
大阪府 <0#0104=JFI> 8/10 2012年度のフレックス枠：総額800億円
(200億円起債済み)
兵庫県 <0#0106=JFI> 10/18 AA 期間15年、発行額300億円
主幹事：大和、岡三、東海東京
レンジ／T(99回)+2bp
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