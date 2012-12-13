14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 チムニー( 3178.T )が東証２部に 追加上場 ＳＢＳホールディングス2384.OSが東証２部に ０８：５０ １２月調査日銀短観 （予測中央値：大企業製造業‐10、大企業非製造業＋5） １０：００ 国債投資家懇談会 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １０：３０─１１：３０ トヨタ自動車東日本 エンジン新工場ラインオフ式 １１：３０ 花王 社長会見 １３：３０ １０月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ １１月末時点の再生可能エネルギー発電設備の導入状況公表（資源エネルギー庁） １５：００ 八木電気事業連合会会長（関電社長）定例会見 １６：００ 国債市場特別参加者会合 １７：００ 東京電力 原子力改革監視委員会（クライン委員長、大前研一委員、下河辺会長らが会見） １８：００ 東京電力 原子力改革特別タスクフォース会見 広瀬社長ら ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １３日（木） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ＥＵ首脳会議（１４日まで） スイス中銀が金融政策発表 イタリアゼロクーポン債入札 スペイン国債入札 フィリピン中銀金融政策会合 韓国金融政策理事会 ユーロ圏財務相会合 「経済成長と持続可能性の促進」に関する会合（モスクワ） １４日（金） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３５８ＧＭＴ １２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４１５ＧＭＴ １１月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １４１５ＧＭＴ １１月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] ＥＵ首脳会議（最終日） （東京 １４日 ロイター）