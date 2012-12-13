14日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
新規上場 チムニー(3178.T)が東証２部に
追加上場 ＳＢＳホールディングス2384.OSが東証２部に
０８：５０ １２月調査日銀短観
（予測中央値：大企業製造業‐10、大企業非製造業＋5）
１０：００ 国債投資家懇談会
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１０：３０─１１：３０ トヨタ自動車東日本 エンジン新工場ラインオフ式
１１：３０ 花王 社長会見
１３：３０ １０月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI]
１４：００ １１月末時点の再生可能エネルギー発電設備の導入状況公表（資源エネルギー庁）
１５：００ 八木電気事業連合会会長（関電社長）定例会見
１６：００ 国債市場特別参加者会合
１７：００ 東京電力 原子力改革監視委員会（クライン委員長、大前研一委員、下河辺会長らが会見）
１８：００ 東京電力 原子力改革特別タスクフォース会見 広瀬社長ら
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
１３日（木）
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件
１６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件
１８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
ＥＵ首脳会議（１４日まで）
スイス中銀が金融政策発表
イタリアゼロクーポン債入札
スペイン国債入札
フィリピン中銀金融政策会合
韓国金融政策理事会
ユーロ圏財務相会合
「経済成長と持続可能性の促進」に関する会合（モスクワ）
１４日（金）
０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
１０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI]
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
１３５８ＧＭＴ １２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI]
１４１５ＧＭＴ １１月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
１４１５ＧＭＴ １１月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI]
ＥＵ首脳会議（最終日）
（東京 １４日 ロイター）
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