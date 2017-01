UPDATE2: 米金融・債券市場＝薄商いのなか小幅上昇、「財政の崖」期限を来週に控え

*表のレートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 96*18.50(+0*13.50) =2.9224% 前営業日終盤 96*05.00(‐0*06.00) =2.9442% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 98*28.00(+0*07.50)=1.7494% 前営業日終盤 98*20.50(‐0*01.50)=1.7755% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*30.50(+0*02.00) =0.7596% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*01.50) =0.7723% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*22.75( 0*00.00) =0.2700% 前営業日終盤 99*22.75( 0*00.00) =0.2700% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場では、米「財政の崖」 の期限が来週に迫るなか、債券価格は小幅上昇した。 ただ前日の債券市場はクリスマスのため休場。この日も欧州の主要市場が休場となって いるため商いは薄く、売買高は平均の30%以下にとどまった。 「財政の崖」に対する懸念から、週末が近づくにつれてボラティリティが高まる可能性 があるとの見方が出ている。BNPパリバのエコノミスト、ブリックリン・ドワイアー氏 は、「財政の崖」回避に向けた協議で、与野党間の攻防は週末が近づくにつれて激化する と予想。週明け31日に期限が迫るなか、回避に向けた合意が得られる公算が小さくなれ ば、市場のボラティリティは高まると述べた。 オバマ大統領は27日朝には休暇先からワシントンに戻り、「財政の崖」回避、もしく は少なくとも先送りについて議会との協議を再開させる。 ただ、R.W.プレスプリッチ・アンド・カンパニーの国債・エージェンシー債取引部 門責任者のラリー・ミルステイン氏は「市場では、年末までに『大型合意』(グランドバ ーゲン)は得られないと観念している。来年初頭に協議が継続できるよう、問題を先送り するための合意が得られること以上は望めない」と述べた。 「財政の崖」回避に向けた協議が来年にもつれ込む場合、格付け機関が米格付けに関す る動きを見せる可能性もある。さらに、米連邦債務上限が再び注目を集める可能性もある。 格付け会社の米格付けに、フィッチ・レーティングスとムーディーズ・インベスターズ・ サービスは最上級の「AAA」を維持。スタンダード&プアーズ(S&P)は2番目に 高い「AAプラス」としている。3機関とも格付け見通しは「ネガティブ」。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは5/32高。利回りは1.76%と、24日 の1.78%から低下した。1週間前は1.85%だった。 30年債US30YT=RRは8/32高。利回りは2.93%と、24日の2.94%から 低下した。 米マスターカード・アドバイザーズの小売り調査部門スペンディングパルスの集計によ ると、今年の年末商戦は10月28日から12月24日までの売上高が0.7%増と、前 年同期の2%増から鈍化。11・12月の売上高が4.4%減となった2008年以来の 低調な結果となる可能性も出ている。 Tボンド先物3月限3USH3は7/32高の147─15/32。 Tノート先物3月限3TYH3は5.5/32高の132─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 5.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -18.50 (+0.50)