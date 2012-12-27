28日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０９：３０ 閣議、閣議後会見 ０８：１３ １２月製造業ＰＭＩ（マークイット） ０８：３０ １１月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省）[JPCPI=ECI]（予測中央値：-０．１％） ０８：３０ １２月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI]（予測中央値：-０．５％） ０８：３０ １１月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：４．２％） ０８：３０ １１月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：０．８０倍） ０８：３０ １１月家計調査（総務省）（予測中央値：前年比＋１．０％） ０８：５０ １１月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]（予測中央値：前月比‐０．５％） ０８：５０ １１月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI]（予測中央値：前年比＋１．１％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額など（１月８日入札予定分） （財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額など（１月１０日入札予定分） （財務省） １０：３０ １０年利付国債（１月債）の発行予定額等 （財務省） １０：３０ ３０年利付国債（１月債）の発行予定額等 （財務省） １０：３０ １１月毎月勤労統計（厚生労働省） １９：００ 財務副大臣就任会見 １９：２０ 財務政務官就任会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２７日（木） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 イタリア６カ月物国債入札 ２８日（金） ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０７４５ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] １４４５ＧＭＴ １２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １１月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア中期債入札 （東京 ２８日 ロイター）