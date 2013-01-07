8日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 10年利付国債の入札発行（財務省） １１：００ 電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）賀詞交歓会 １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １２：００ 情報通信ネットワーク産業協会（ＣＩＡＪ）賀詞交歓会 １２：００ 電気通信事業者協会（ＴＣＡ）賀詞交換会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 10年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １４：００ 与党政策責任者会議 １４：００ ２０１３年アサヒビール事業方針 １５：００ セブン＆アイＨＤ ３―１１月期決算 １５：００ ファミリーマート ３―１１月期決算 １５：１５ 10年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 米ＣＥＳ ８─１１日まで ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７日（月） １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ８日（火） ００３０ＧＭＴ １１月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７００ＧＭＴ １１月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ １１月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ２０００ＧＭＴ １１月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ２０００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （サウスカロライナ州コロンビア） 米国際家電ショー（ＣＥＳ）（１１日まで、ラスベガス） ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝ サムスン電子( 005930.KS )第４・四半期業績見通し Q4 2012 Alcoa Inc.( AA.N ) Q1 2013 Monsanto Company ( MON.N ) （東京 ８日 ロイター）