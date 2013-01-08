新規上場企業の横顔：メドレックス（2月13日マザーズ上場）

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［東京 ８日 ロイター］ ２月１３日にマザーズ上場予定の
「メドレックス」 (4586.T) の概要は以下のとおり。
≪本社≫ 香川県東かがわ市西山
≪事業内容≫ 医薬品製剤開発
≪代表者≫ 代表取締役社長：松村 真良
≪資本金≫ 21億3455万円（2012年12月28日現在）
≪発行済み株式数≫ 291万1300株（2012年12月28日現在）
≪従業員数≫ 22名（2012年11月30日現在）
≪業績≫
2011年12月期 2010年12月期
売上高（千円） 839,381 389,769
経常利益（千円） -340,449 -546,495
当期利益（千円） -316,925 -466,951
１株当たり利益（円） -11,069.31 -22,306.93
１株当たり純資産額（円） 39,620.47 43,338.51
配当（円） - -
注）2012年12月28日付けで、1株を100株に分割
≪業績・連結≫
2011年12月期 2010年12月期
売上高（千円） 741,381 291,769
経常利益（千円） -479,598 -616,157
当期利益（千円） -433,093 -536,665
１株当たり利益（円） -15,126.72 -25,637.29
１株当たり純資産額（円） 29,078.78 36,424.04
≪総資産≫ （千円） 1,242,572（2011年12月期）
≪株主資本≫ （千円） 1,153,470（ 〃 ）
≪株主≫
所有比率（％） 所有株（株数）
松村 真良 12.16 378,300
ジャフコ・バイオテクノロジー１号
投資事業有限責任組合 10.85 337,400
松村 米浩 8.14 253,100
松村 まほ 7.56 235,000
ジャフコＶ１─Ｂ号投資事業有限責任組合 5.42 168,700
興和 4.02 125,000
アント・リード・グローバル
投資事業有限責任組合 3.38 105,000
ジャフコＶ１─Ａ号投資事業有限責任組合 3.25 101,100
松村薬局 3.12 97,000
ＮＩＦＳＭＢＣ─Ｖ２００６Ｓ１
投資事業有限責任組合 2.59 80,600
≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ
≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託
≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式
≪仮条件決定日≫ ２０１３年１月２３日
≪ブックビルディング期間≫ ２０１３年１月２５日から１月３１日
≪公開価格の決定日≫ ２０１３年２月１日
≪申込期間≫ ２０１３年２月４日から２月７日
(以上、2013年1月7日現在)
＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。
ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS>
ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS>
新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>
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