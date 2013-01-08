新規上場企業の横顔：メドレックス（2月13日マザーズ上場）

［東京 ８日 ロイター］ ２月１３日にマザーズ上場予定の 「メドレックス」 ( 4586.T ) の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 香川県東かがわ市西山 ≪事業内容≫ 医薬品製剤開発 ≪代表者≫ 代表取締役社長：松村 真良 ≪資本金≫ 21億3455万円（2012年12月28日現在） ≪発行済み株式数≫ 291万1300株（2012年12月28日現在） ≪従業員数≫ 22名（2012年11月30日現在） ≪業績≫ 2011年12月期 2010年12月期 売上高（千円） 839,381 389,769 経常利益（千円） -340,449 -546,495 当期利益（千円） -316,925 -466,951 １株当たり利益（円） -11,069.31 -22,306.93 １株当たり純資産額（円） 39,620.47 43,338.51 配当（円） - - 注）2012年12月28日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2011年12月期 2010年12月期 売上高（千円） 741,381 291,769 経常利益（千円） -479,598 -616,157 当期利益（千円） -433,093 -536,665 １株当たり利益（円） -15,126.72 -25,637.29 １株当たり純資産額（円） 29,078.78 36,424.04 ≪総資産≫ （千円） 1,242,572（2011年12月期） ≪株主資本≫ （千円） 1,153,470（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 松村 真良 12.16 378,300 ジャフコ・バイオテクノロジー１号 投資事業有限責任組合 10.85 337,400 松村 米浩 8.14 253,100 松村 まほ 7.56 235,000 ジャフコＶ１─Ｂ号投資事業有限責任組合 5.42 168,700 興和 4.02 125,000 アント・リード・グローバル 投資事業有限責任組合 3.38 105,000 ジャフコＶ１─Ａ号投資事業有限責任組合 3.25 101,100 松村薬局 3.12 97,000 ＮＩＦＳＭＢＣ─Ｖ２００６Ｓ１ 投資事業有限責任組合 2.59 80,600 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託 ≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１３年１月２３日 ≪ブックビルディング期間≫ ２０１３年１月２５日から１月３１日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１３年２月１日 ≪申込期間≫ ２０１３年２月４日から２月７日 (以上、2013年1月7日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>