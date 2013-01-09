10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ １２月末の外貨準備高 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) ０９：００ 総合資源エネルギー調査会電気料金審査専門委員会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 携帯契約数、年間と１２月分発表 １３：３０ キリンホールディングス ２０１３年国内総合飲料事業方針 １３：３０ 国債投資家懇談会 １４：００ １１月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：００過ぎ ファーストリテイリング ９―１１月期決算 １５：１５ ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １５：３０ ＮＴＴドコモ スマホ新モデル説明会 １６：００ 国債市場特別参加者会合 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９日（水） ００３０ＧＭＴ １１月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 タイ中銀金融政策決定会合 ドイツ連邦５年債入札 英中銀金融政策委員会（１０日まで） 米国際家電ショー（ＣＥＳ）（１１日まで、ラスベガス） １０日（木） ０７４５ＧＭＴ １１月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] １１００ＧＭＴ １２月ブラジルＣＰＩ[BRCPI=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８１０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が２０１３年の 経済見通しについて講演・質疑応答（米ミズーリ州カンザスシティ） １９００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策について講演・ 質疑応答（ウィスコンシン州マディソン） インドネシア中銀金融政策決定会合 １２月中国貿易統計[CNTRD=ECI] スペイン国債入札 イタリア短期債入札 米国際家電ショー（ＣＥＳ）（１１日まで、ラスベガス） ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝ 特になし （東京 １０日 ロイター）