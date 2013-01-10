11日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０９：３０ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １１月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予想中央値：35億円程度の赤字） ０８：５０ １２月貸出・資金吸収動向（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（１２月中：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：００ 電池工業会 賀詞交歓会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １４：００ サッポロビール マーケティング方針 １４：００ 日銀生活意識アンケート １５：００ イオン ３―１１月期決算 １６：１５─１６：５５ 全日空 成田─サンノゼ線（ドリームライナー）就航記念行事 時間未定 １２月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０日（木） ０７４５ＧＭＴ １１月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] １１００ＧＭＴ １２月ブラジルＣＰＩ[BRCPI=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８１０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が２０１３年の 経済見通しについて講演・質疑応答（米ミズーリ州カンザスシティ） １９００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策について講演・ 質疑応答（ウィスコンシン州マディソン） １２月中国貿易統計[CNTRD=ECI] インドネシア中銀金融政策決定会合 スペイン国債入札 イタリア短期債入札 米国際家電ショー（ＣＥＳ）（１１日まで、ラスベガス） １１日（金） ０１００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 （ミネアポリス） ０１３０ＧＭＴ １２月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ １１月インド鉱工業生産[INIP=ECI] ０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演・ 質疑応答（ニュージャージー州サマセット） １９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] 韓国中銀金融政策決定会合 イタリア国債入札 米国際家電ショー（ＣＥＳ）（最終日、ラスベガス） ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝ 特になし （東京 １１日 ロイター）