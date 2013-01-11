新規上場企業の横顔：買取王国（2月14日ジャスダック上場）

［東京 １１日 ロイター］ ２月１４日にジャスダック上場予定の 「買取王国」 3181.OS の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 愛知県名古屋市港区川西通 ≪事業内容≫ 総合リユース小売業として，「買取王国」，「マイシュウサ ガール」等の業態の運営による古着，中古雑貨等の販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長：長谷川 和夫 ≪資本金≫ 2億1812万円（2012年2月29日現在） ≪従業員数≫ 104名（2012年11月30日現在） ≪業績≫ 2012年2月期 2011年2月期 売上高（千円） 5,251,991 4,829,947 経常利益（千円） 410,312 214,971 当期利益（千円） 216,309 105,997 １株当たり利益（円） 72,831.36 35,689.33 １株当たり純資産額（円） 294,890.11 222,058.75 配当（円） - - 注）2012年12月5日付けで、1株を500株に分割 ≪総資産≫ （千円） 2,554,712（2012年2月期） ≪株主資本≫ （千円） 875,823（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） カルチャービジネス 35.29 524,000 長谷川 和夫 14.14 210,000 長谷川 太一 7.07 105,000 榎本 計介 6.73 100,000 坪井 秀樹 4.71 70,000 ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合 4.71 70,000 ＭＵＦＧベンチャーキャピタル１号 投資事業有限責任組合 3.37 50,000 社員持ち株会 2.69 39,900 壬生 順三 2.02 30,000 エスケー商事 2.02 30,000 デイジー 2.02 30,000 ≪監査人≫ 有限責任 あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託 ≪仮条件決定日≫ ２０１３年１月２５日 ≪需要予測期間≫ ２０１３年１月２８日から２月１日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１３年２月４日 ≪申込期間≫ ２０１３年２月５日から２月８日 (以上、2013年1月10日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>