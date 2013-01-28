29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０９：４０ 閣議、閣議後会見 １０：００ 原子力規制委員会 原発地震・津波に関わる新安全基準に 関する検討チーム第８回会合 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ １０年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：３０ 経済同友会代表幹事会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＜主な企業決算＞ 信越化学、コマツ、富士フイルム、ヤフー ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２８日（月） ０９００ＧＭＴ １２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 イタリア国債入札 １２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] オーストラリア休場［オーストラリアデー（建国記念日）］ （主要決算発表） Caterpillar Inc. ( CAT.N ) Yahoo, Inc. ( YHOO.O ) ２９日（火） ０７００ＧＭＴ ２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０７００ＧＭＴ １２月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ １月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 米連邦公開市場委員会（３０日まで） イタリア短期国債入札 インド中銀金融政策会合 （主要決算発表） Amazon.com Inc ( AMZN.O ) Ford Motor Company ( F.N ) （東京 ２９日 ロイター）