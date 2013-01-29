30日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ １２月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比＋０．３％） １０：００ 全国財務局長会議 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １３：００ 衆議院本会議 １４：００ 原子力規制委員会委員長会見 １６：３０ 茂木経産相と電気事業連合会の懇談会 ＜主な企業決算＞ キヤノン、アドテス、日立建機、ドコモ、日野自動車、任天堂、三井住友ＦＧ、 北海道電力、四国電力、九州電力、ＳＭＢＣ日興など ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２９日（火） ０７００ＧＭＴ ２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０７００ＧＭＴ １２月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ １月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 米連邦公開市場委員会（３０日まで） イタリア短期国債入札 インド中銀金融政策会合 （主要決算発表） Amazon.com Inc ( AMZN.O ) Ford Motor Company ( F.N ) ３０日（水） ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １９１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 イタリア国債入札 ドイツ連邦３０年債入札 （主要決算発表） The Boeing Company ( BA.N ) Facebook Inc. ( FB.O ) （東京 ３０日 ロイター）