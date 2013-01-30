再送：31日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：１３ 製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） ０８：５０ １２月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋４．５％） ０９：００ 自民党議連が岩田学習院大教授招き会合 １０：００ 参議院本会議 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：００ 山口日銀副総裁講演（長崎） １０：３０ １２月・２０１２年平均毎月勤労統計（厚労省）[JPOVRT=ECI] １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ 原子力規制委員会発電用軽水炉の新安全基準に関する検討チーム（骨子案） １４：００ 日本経団連 関西会員企業懇談会（大阪市内） １４：００ １２月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比＋１３．５％） １４：００ 山口日銀副総裁会見（長崎） １５：００ 関西電力３Ｑ決算発表・定例社長会見 １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ＜主な企業決算＞ 第一三共、ＪＦＥ、東京ガス、ホンダ、野村ＨＤ、東芝、ソフトバンク、ＪＴ、全日空、 中部電力、関西電力、ＮＥＣ、みずほＦＧ、京セラ、資生堂、日東電工など ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３０日（水） ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １９１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 イタリア国債入札 ドイツ連邦３０年債入札 （主要企業決算） The Boeing Company ( BA.N ) Facebook Inc. ( FB.O ) ３１日（木） ０７００ＧＭＴ １２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８５５ＧＭＴ １月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札条件 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] エジプト中銀が金融政策会合 マレーシア中銀が金融政策会合 （主要企業決算） ERICSSON ( ERICb.ST ) DEDEUTSCHE BANK AG ( DBKGn.DE ) （東京 ３１日 ロイター）