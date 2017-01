再送：〔永田町ウォッチャー〕日銀法改正めぐる議論再燃、にじむ首相の執心　政局にらみ思惑加速

*この記事は31日午後11時25分に送信しました。

[東京 31日 ロイター] 安倍晋三首相が30日の衆院本会議で日銀法改正の可能性に言及したのに続き、自民党でこの日、改正を目指す議員連盟が発足した。日銀への不満を隠さない首相の「執心」ともいえる強い思いがにじみ出てきたことに、今夏の参院選をにらんだ政局的な思惑が加わり、法改正をめぐる議論が一気に再燃してきた。

政府と日銀が共同声明をまとめた22日、会見で声明を「画期的」と持ち上げた首相はその翌日、周辺に「日銀はしぶといね」と漏らした。「政策協定(アコード)」の締結を選挙戦から主張し続けたが、麻生太郎財務相らが日銀の白川方明総裁と水面下で複数回、直接交渉してまとめ上げた文書は、強制的な印象を欠く「共同声明」。リフレ色の強い考えを持つ周辺に囲まれる首相は受け入れたものの、「十分ではなかったとの思いがある」と関係者は受け止めた。

実際、金融政策で初の集中審議を行った24日、経済財政諮問会議の席上で首相は再び、日銀に対して「デフレファイターとして責任を持って物価目標を達成してほしい」とあらためて強く要請。次回の審議で物価目標の達成に向けた「道筋を描いてほしい」と、宿題まで出した。

首相の執心は、自民党が立ち上げた議連にもちらつく。法改正を目指す「デフレ・円高解消を確実にする会」は、もともと震災後に発足した「増税によらない復興財源を求める会」が母体。復興財源として、政府が震災国債を発行して日銀が原則、全額買い切りオペを行うよう求めた超党派議連だが、その当時に会長を務めていたのは、野党時代の安倍首相。今回、当時の議連の幹事長だった山本幸三衆院議員が再発足を持ちかけた際、首相は山本氏が会長となって議論を進めるよう要請した。

収まらない首相の思いを見透かしたかのように動き出したのが、いわゆる中小野党。日銀法改正案の国会提出を首相への「プレゼント」と公言する渡辺喜美代表が率いるみんなの党は30日、日本維新の会との政策協議で、改正案の共同提出を検討することで合意した。参議院で過半数に満たない与党に対し、首相が強い関心を持つ日銀法改正などを使い、自民と公明、さらには3党合意の関係を持つ民主党との間に風穴を開ける狙いがある、と読み解く関係者は少なくない。

麻生財務相はこの日の会見で、日銀法について「当面、即改正するつもりはない。その必要も特に感じていない」と表明。共同声明で、物価目標の「早期」実現を英語訳で「at the earliest possible time」としたことに言及し「as soon as possible (できるだけ早期に)ではない。あれが一番大事なところだ」と、文書の重要性を重ねて強調した。だが、政局も絡み始めた法改正をめぐる動きは、簡単に収まりそうもない。

(ロイターニュース 基太村真司)