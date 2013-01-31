1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：３０ １２月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI] （予測中央値：４．１％） ０８：３０ １２月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI] （予測中央値：０．８０倍） ０８：３０ １２月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI] （予測中央値：前年比-０．３％） ０９：２０ 閣議、閣議後会見 １０：００ 参議院本会議 １０：３０ 新型窓口販売方式による2年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １４：００ １月自販連・全軽自協 新車販売 １５：００ 財政資金対民間収支（１月中実績と２月見込み）（財務省） １５：３０ １２月末の税収実績（財務省） ＜主な企業決算＞ デンソー、三菱商事、神戸鋼、エーザイ、アステラス、シャープ、大和証券、 住友化学、パナソニック、三菱ＵＦＪＧなど ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３１日（木） ０７００ＧＭＴ １２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８５５ＧＭＴ １月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札条件 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] エジプト中銀が金融政策会合 マレーシア中銀が金融政策会合 （主要企業決算） ERICSSON ( ERICb.ST ) DEDEUTSCHE BANK AG ( DBKGn.DE ) ２月１日（金） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０１４５ＧＭＴ １月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １３３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） １３５８ＧＭＴ １月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １月米自動車販売台数 マレーシア休場 （東京 １日 ロイター）