再送：ＪＴ<2914.T>：13年3月期9カ月連結(IFRS)、当期利益2637.01億円、13年3月期予想利益2.8 %増3300億円

再送：１５時に配信した「２０１３年３月期９カ月連結決算」に営業利益予想を追加して再送します。 ［東京 31日 ロイター］ 2013年3月期9カ月決算 (2012年4月1日-2012年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期9カ月 12年3月期9カ月 13年3月期予想 売上収益（百万円） 1,608,399 1,546,177 2,118,000 (+4.0 %) (+4.1 %) 営業利益（百万円） 411,656 363,570 511,000 (+13.2 %) (+11.3 %) 税引き前利益（百万円） 392,042 351,830 488,000 (+11.4 %) (+10.6 %) 当期利益（百万円） 263,701 231,961 330,000 (+13.7 %) (+2.8 %) 基本的なＥＰＳ（円） 138.48 121.81 173.29 希薄後ＥＰＳ（円） 138.41 121.76 １株年間配当（円） 10,000.00 65.00 １株Q2配当 （円） 30.00 4,000.00 １株Q4配当 （円） 6,000.00 35.00