追加：4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊予定を追加して再送します。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ １月マネタリーベース（日銀） １３：００ 衆議院本会議（麻生財務相財政演説） １３：３０ 参議院本会議（麻生財務相財政演説） １５：００過ぎ １月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） １７：１５ 大日本住友製薬社長会見 １８：００ 関西電力 美浜町原子力懇談会 ＜主な企業決算＞ 帝人、三菱地所、三菱電機、住友商事、三井物産、ＪＡＬ、武田、日立など。 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １日（金） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０１４５ＧＭＴ １月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １３３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） １３５８ＧＭＴ １月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １月米自動車販売台数 マレーシア休場 ２日（土） ３日（日） ０１００ＧＭＴ １月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ４日（月） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 （東京 １日 ロイター）