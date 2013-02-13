追加：起債予測一覧〔表〕＝2月13日現在

追加：・野村ホールディングスを国内ＳＢ表に追加しました。 ・宝ホールディングスを社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 野村ホールディングス 2/13 AA 期間3年・5年・7年 <0#8604=JFI> 発行額各100億円程度、100億円程度、 50億円程度 主幹事：野村 来週前半に起債予定 東北電力 <0#9506=JFI> 2/12 AA 期間5年、発行額100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 みずほ 来週前半に起債予定 ソフトバンク <0#9984=JFI> 2/ 6 A 期間4年、発行額3000億円、個人債 主幹事：野村、大和、みずほ、 ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件：利率1.25─1.85％ 2月22日に起債予定 3月12日に発行予定 格付け：Ａ(格下げ方向でクレジット ・モニター指定中／ＪＣＲ) 東海ゴム工業 <0#5191=JFI> 2/ 5 AA 期間5年・10年、 発行額各150億円、100億円 主幹事： 5年債：大和、ＳＭＢＣ日興 10年債：大和 レンジ／ 5年債：T(289回)+15─16bp 10年債：T(327回)+18─19bp 2月15日に起債予定 ホンダファイナンス 1/23 A 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/17 A 期間5年、発行額350億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和、野村 2月下旬に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構<0#0905=JFI> 2/12 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式 2月15日に起債予定 日本政策金融公庫 1/ 7 A 期間2年、発行額400億円 <0#0910=JFI> 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 2月18日の週後半に起債予定 2月27日に発行予定 利払日は3月及び9月の各20日 償還日は2015年2月27日 社債管理者は三菱東京ＵＦＪ銀行 住宅金融支援機構 2/ 8 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 3月上旬に起債予定(3月中旬に発行予定) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/18 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 3月に発行予定 9/20 <2012年度下半期発行計画> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円─1200億円程度 総額：4300─5300億円億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 福岡市 <0#0158=JFI> 2/ 5 A 期間5年、発行額100億円程度、スポット債 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、東海東京 3月に起債予定 札幌市 <0#0155=JFI> 2/ 4 A 期間20年、発行額50億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興 2月または3月に起債予定 3/23 <2012年度超長期債> 発行額300億円(200億円発行済み) 通年事務主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 福岡県 <0#0111=JFI> 2/12 A 期間5年、発行額100億円、入札方式 3月8日に起債予定 3月27日に発行予定 4/ 2 <2012年度超長期債総合主幹事グループ制> 発行総額600億円(500億円発行済み) 総合事務主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 総合共同主幹事：大和、ドイツ、野村、 みずほ 12/20 <フレックス枠> 500億円(400億円発行済み) 東京都 <0#0100=JFI> 1/23 AA 期間10年、発行額300億円、定例債 2月15日に起債予定 3/27 <2012年度発行計画額 総額8500億円> 10年債：5800億円(毎月400─600億円程度) 中期債：1100億円 超長期債：900億円 東京再生都債(個人向け3年債)：200億円 外債：500億円 愛知県 <0#0108=JFI> 1/23 AA 期間10年、発行額200億円 2月15日に起債予定 大阪府 <0#0104=JFI> 1/23 AA 期間5年、発行額200億円、入札・引合方式 2月14日に起債予定