15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) ０９：２５ 閣議、閣議後会見 ０９：３０ 参院議院運営委員会理事会 １０：００ 参院本会議、国会同意人事の事後承認案件の採決等 １０：００ 衆院議院運営委員会、公正取引委員会委員長、会計検査院検査官の所信聴取 １０：００─１２：３０ 東京電力、火力電源の入札応募受付開始に伴う事業者向け入札説明会 １１：００─１２：００ 民主党定期党大会（ホテルニューオータニ） １１：１５ 自工会会長定例会見 １３：００ 参院議院運営委員会、公正取引委員会委員長、会計検査院検査官の所信聴取 １３：３０ １２月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １３：３０―１５：３０ 経産省・福島原発廃炉に向けた研究開発見学会 １４：００ 日銀金融経済月報（日銀） １４：１５ 大阪商工会議所正副会頭定例会見（大阪市内） １４：３０─１６：３０ 電気事業連合会会長（関電社長）会見、終了後に中部電力社長会見 １５：００ 日銀大阪支店 支店長定例会見（日銀大阪） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １４日（木） ０６：３０ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０７：００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０９：００ＧＭＴ 第４・四半期イタリアＧＤＰ速報値（統計局） １０：００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] １０：００ＧＭＴ 第４・四半期ギリシャＧＤＰ速報値 １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５：３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が金融規制改革について上院銀行委員会で証言 １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １７：５０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策について講演 （ミシシッピ州スタークビル） １８：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 韓国中銀金融政策会合 オランド仏大統領がインド訪問 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁代理会合（１５日まで、モスクワ） 中国、台湾［以上、旧正月］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ PepsiCo BNP PARIBAS SA RIO TINTO PLC RENAULT １５日（金） ０９：３０ＧＭＴ １月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １０：００ＧＭＴ １２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １３：３０ＧＭＴ ２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １４：００ＧＭＴ １２月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４：１５ＧＭＴ １月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １４：５０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀が経済・金融政策について講演 （フロリダ州フォートマイアーズ） １４：５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] 中国、台湾［以上、旧正月］ Ｇ２０財務相・中央銀行総裁代理会合（最終日、モスクワ） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（１６日まで、モスクワ） １５─２０日 １月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ COMMERZBANK AG （東京 １５日 ロイター）