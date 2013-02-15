新規上場企業の横顔：ファルテック（3月19日東証2部上場）

［東京 １５日 ロイター］ ３月１９日に東証２部上場予定の 「ファルテック」 ( 7215.T ) の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 神奈川県川崎市幸区堀川町 ≪事業内容≫ 自動車部品・用品・関連機器の製造販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長：戸井田 和彦 ≪資本金≫ 20億円 ≪発行済み株式数≫ 296万2000株（2012年12月31日現在） ≪従業員数≫ 1034名（2013年1月31日現在） ≪業績≫ 2012年3月期 2011年3月期 売上高（百万円） 52,083 49,829 経常利益（百万円） 3,124 1,658 当期利益（百万円） 462 2,348 １株当たり利益（円） 171.18 792.73 １株当たり純資産額（円） 2,817.61 2,568.85 配当（円） - - ≪業績・連結≫ 2012年3月期 2011年3月期 売上高（百万円） 75,555 70,218 経常利益（百万円） 3,435 1,383 当期利益（百万円） 1,309 2,245 一株当たり利益（円） 485.16 758.20 １株当たり純資産額（円） 3,071.08 2,468.07 ≪総資産≫ （百万円） 39,301（2012年3月期） ≪株主資本≫ （百万円） 7,366（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） ＴＰＲ 54.94 1,700,000 ＭＨ ＣａｐｉｔａｌＰａｒｔｎｅｓＩＩ、 Ｌ．Ｐ． 18.10 560,000 ファルテック 11.23 347,579 Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ ＴＧＰＭ Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 4.79 148,136 ＳＲＧ Ｇｌｏｂａｌ，ＩＮＣ． 4.08 125,885 ＪＣＵ 1.94 60,000 戸井田 和彦 0.74 22,900 高松 克弘 0.52 16,100 佐藤 正幸 0.40 12,500 渡辺 誠 0.38 11,800 三木 啓司 0.38 11,800 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ みずほ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１３年２月２７日 ≪ブックビルディング期間≫ ２０１３年３月１日から３月７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１３年３月８日 ≪申込期間≫ ２０１３年３月１２日から３月１５日 (以上、2013年2月14日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>