28日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
日銀正副総裁人事、国会提示
政府４演説
０８：１３ 製造業ＰＭＩ（マークイット）[JPRPMI=ECI]
０８：５０ １月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]
（予測中央値：前月比＋1.5％）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省)
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０─１３：００ 木内日銀審議委員講演（横浜）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ 総合資源エネルギー調査会電気料金審査専門委員会
１４：００ １月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]
（予測中央値：前年比＋8.3％）
１４：３０─１５：００ 木内日銀審議委員会見（横浜）
１４：３０ 鉄連会長会見
１５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
２７日（水）
０７：００ＧＭＴ １月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI]
０７：００ＧＭＴ ３月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
０９：００ＧＭＴ １月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
０９：３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI]
１０：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
１２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３：３０ＧＭＴ １月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
１５：００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、下院金融委員会で証言
１５：００ＧＭＴ １月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
１７：３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（ミュンヘン）
１８：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
２１：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が金融政策と見通しについて
講演（ニューヨーク）
１月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
イタリア国債入札
香港の曽俊華財政長官が２０１３／１４年度予算演説
米アップル株主総会
２８日（木）
０５：３０ＧＭＴ １０─１２月期インドＧＤＰ[INGDPQ=ECI]
０７：４５ＧＭＴ １月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
０８：５５ＧＭＴ ２月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
１０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
１３：１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が銀行関連の会合であいさつ
（アトランタ）
１３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１３：３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI]
１４：４５ＧＭＴ ２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
１６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件
１７：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が銀行関連の会合で講演（アトランタ）
２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
台湾休場
インド２０１３／１４年度予算案
＝＝海外主要企業決算＝＝
２８日 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC (RBS.L)
（東京 ２８日 ロイター）
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