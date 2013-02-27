28日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀正副総裁人事、国会提示 政府４演説 ０８：１３ 製造業ＰＭＩ（マークイット）[JPRPMI=ECI] ０８：５０ １月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋1.5％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０─１３：００ 木内日銀審議委員講演（横浜） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 総合資源エネルギー調査会電気料金審査専門委員会 １４：００ １月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比＋8.3％） １４：３０─１５：００ 木内日銀審議委員会見（横浜） １４：３０ 鉄連会長会見 １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２７日（水） ０７：００ＧＭＴ １月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] ０７：００ＧＭＴ ３月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０９：００ＧＭＴ １月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] ０９：３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １０：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １５：００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、下院金融委員会で証言 １５：００ＧＭＴ １月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １７：３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（ミュンヘン） １８：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２１：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が金融政策と見通しについて 講演（ニューヨーク） １月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 香港の曽俊華財政長官が２０１３／１４年度予算演説 米アップル株主総会 ２８日（木） ０５：３０ＧＭＴ １０─１２月期インドＧＤＰ[INGDPQ=ECI] ０７：４５ＧＭＴ １月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８：５５ＧＭＴ ２月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １３：１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が銀行関連の会合であいさつ （アトランタ） １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３：３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １４：４５ＧＭＴ ２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が銀行関連の会合で講演（アトランタ） ２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] 台湾休場 インド２０１３／１４年度予算案 ＝＝海外主要企業決算＝＝ ２８日 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ( RBS.L ) （東京 ２８日 ロイター）