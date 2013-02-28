追加：〔表〕きょうの投信設定（28日）＝26本、1372億3412万円

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＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎日本高配当株式プレミアム・ファンド ／ＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズ ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：３５億３６６８万４５６７円 販売会社 ：岩井コスモ証券 ◎ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド（毎月決算型） ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド（年２回決算型） ＜愛称：ツインストーリー＞ ／大和住銀投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：・毎月決算型 １億４５４４万７４９１円 ・年２回決算型 １億３０４８万４８４９円 販売会社 ：広島銀行(8379.T)、関西アーバン銀行8545.OS ◎アジア中小型株オープン ／岡三アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：５６億３８５１万円 販売会社 ：岡三証券(8609.T)、静岡東海証券、丸福証券 ◎ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）毎月分配型 ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）資産形成型 ＜愛称：プライム・インカム７０） ／ピクテ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：・毎月分配型 ９億６２７１万４１７９円 ・資産形成型 ９０５０万２４３５円 販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券、 木証券(8625.T)、東洋証券(8614.T) ◎ＨＳＢＣ メキシコ株式オープン ／ＨＳＢＣ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：２９億３３８５万２６９１円 販売会社 ：ＳＢＩ証券、香川証券、キャピタル・パートナーズ証券、 静岡東海証券、証券ジャパン、高木証券(8625.T)、 東武証券、新潟証券、マネックス証券、丸福証券、 むさし証券、明和証券 ◎Ｔ＆Ｄ米国株投信（北米通貨投資型）１３０２ ／Ｔ＆Ｄアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：２０００億円 設定額 ：１９６億４９４９万円 販売会社 ：野村証券 ◎野村日本株投信（豪ドル投資型）１３０２ ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：２０００億円 設定額 ：１５３億０４６２万円 販売会社 ：野村証券 ◎野村日本株投信（ブラジルレアル投資型）１３０２ ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：２０００億円 設定額 ：６２１億８１０５万円 販売会社 ：野村証券 ◎ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：７００億円 設定額 ：２６４億４７７６万４５３１円 販売会社 ：大和証券 ◎新光Ｗベア・日本株オープン ／新光投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：１億円 販売会社 ：エイチ・エス証券、東洋証券(8614.T)、リテラ・クレア証券 三津井証券 ◎新光Ｗブル・日本株オープン ／新光投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：１億円 販売会社 ：エイチ・エス証券、東洋証券(8614.T)、リテラ・クレア証券 三津井証券 ◎Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ３ ・（インド・ダブルブル３）・（インド・ダブルベア３） ・（中国・ダブルブル３） ・（中国・ダブルベア３） ・（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジなし）３） ・（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジなし）３） ・（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジあり）３） ・（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジあり）３） ・（レアル・ダブルブル３）・（レアル・ダブルベア３） ・（金・ダブルブル３） ・（金・ダブルベア３） ・（マネープールファンド３） ／Ｔ＆Ｄアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額 ：（合計 ：１３００万円） 各１００万円 販売会社 ：野村証券
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