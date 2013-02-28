追加：起債予測一覧〔表〕＝2月28日現在

追加：・ＮＴＴドコモ、ＪＲ東海、東京建物を国内ＳＢ表に追加しました。 ・関西高速鉄道を社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # ＮＴＴドコモ <0#9437=JFI> 2/28 A 期間5年、発行額600億円、個人債 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件：利率0.10─0.30％ 3月8日に起債予定 申込期間：3月11日─27日 発行：3月28日 引受証券：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、大和、 野村 # ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 2/28 A 期間3年、発行額150億円程度 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 3月に起債予定 # 東京建物 <0#8804=JFI> 2/28 A 期間5年・7年 主幹事： 5年債：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 7年債：大和 芙蓉総合リース <0#8424=JFI> 2/27 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事：みずほ、野村、しんきん 3月6日に起債予定 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 2/27 A 期間5年・10年 発行額各500億円、200億円 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、シティＧ、 野村、ＧＳ 10年債：大和 3月上旬に起債予定 阪急阪神ホールディングス 2/25 A 期間7年、発行額100億円 <0#9042=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 ＳＭＢＣ日興 来週後半に起債予定 トナミホールディングス 2/25 A 期間3年、発行額50億円 <0#9070=JFI> 主幹事：みずほ 3月13─15日の間に起債予定 3月22日に発行予定 格付け：ＢＢＢ(ＪＣＲ) オリックス <0#8591=JFI> 2/22 AA 期間5年・7年 発行額各150億円、100億円 主幹事： 5年債：みずほ、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ、野村、ＳＭＢＣ日興 7年債：ＳＭＢＣ日興、しんきん レンジ／ 5年債：T(291回)+39bp 7年債：T(307回)+53─54bp 3月1日に起債予定 サッポロホールディングス 2/18 AA 期間5年、発行額100億円 <0#2501=JFI> 主幹事：みずほ、野村 レンジ／L+4─9bp 来週半ばに起債予定 清水建設 <0#1803=JFI> 2/18 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：みずほ レンジ／T(307回)+26─28bp 3月1日に起債予定 南海電気鉄道 <0#9044=JFI> 2/18 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：大和 レンジ／L+33bp 3月1日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/ 8 A 期間15年・20年、発行額各100億円 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 来週後半に起債予定(3月中旬に発行予定) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/18 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 3月に発行予定 2/14 <2013年度発行計画案> 国内債：9800億円 10年債：4800億円 20年債：1200億円 5年債：500億円 スポット債：500億円 FLIP債：2800億円 国外債：2200億円 総額：1兆2000億円 9/20 <2012年度下半期発行計画> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円─1200億円程度 総額：4300─5300億円億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 広島県 <0#0109=JFI> 2/25 AA 期間10年、発行額100億円 3月6日起債予定 静岡県 <0#0107=JFI> 2/25 AA 期間10年、発行額200億円 3月6日起債予定 2/25 AA 期間5年、発行額100億円 3月6日起債予定 京都府 <0#0105=JFI> 2/25 AA 期間10年、発行額100億円 3月6日起債予定