14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 オルトプラス( 3672.T )が東証マザーズに（公開価格1500円） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 衆議院本会議（日銀正副総裁の採決） １３：３０ １月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ １３日（水） ０７：４５ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９：１０ＧＭＴ バイトマン独連銀総裁が「ユーロ危機、メディア、市民」 をテーマに講演（ケルン） １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １４：００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８：００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ２０：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀が金利発表 イタリア中・長期債入札 キム世銀総裁が記者会見（ニューデリー） 米民主党が予算決議案公表 オバマ米大統領、後援グループに政策推進協力訴え演説 １４日（木） ００：３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] １０：００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １３：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事がシンポジウムで開会の辞 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 スイス中銀が金融政策発表 ノルウェー中銀の金利決定会合 韓国金融政策会合 フィリピン金融政策会合 ＥＵ首脳会議（１５日まで） 米州開発銀行年次総会（パナマ、１７日まで） （東京 １４日 ロイター）