14日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
新規上場 オルトプラス(3672.T)が東証マザーズに（公開価格1500円）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）
０９：００ 衆議院予算委員会
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ 衆議院本会議（日銀正副総裁の採決）
１３：３０ １月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI]
１５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
１３日（水）
０７：４５ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０９：１０ＧＭＴ バイトマン独連銀総裁が「ユーロ危機、メディア、市民」
をテーマに講演（ケルン）
１０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２：３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１２：３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１４：００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
１８：００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
２０：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀が金利発表
イタリア中・長期債入札
キム世銀総裁が記者会見（ニューデリー）
米民主党が予算決議案公表
オバマ米大統領、後援グループに政策推進協力訴え演説
１４日（木）
００：３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
１０：００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI]
１２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２：３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI]
１３：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事がシンポジウムで開会の辞
１５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
１７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
スイス中銀が金融政策発表
ノルウェー中銀の金利決定会合
韓国金融政策会合
フィリピン金融政策会合
ＥＵ首脳会議（１５日まで）
米州開発銀行年次総会（パナマ、１７日まで）
（東京 １４日 ロイター）
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