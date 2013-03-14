追加：起債予測一覧〔表〕＝3月14日現在

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追加：・近畿日本鉄道を社債発行登録企業（別表）に追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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オリックス <0#8591=JFI> 3/ 4 AA 期間5年、個人債
主幹事：野村、みずほ、大和
仮条件：利率0.30─0.70％
3月15日に起債予定
申込期間：3月18日─27日
発行：3月28日
東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年
主幹事：野村、みずほ、大和
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債など）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 2/14 <2013年度発行計画案>
<0#0906=JFI> 国内債：9800億円
10年債：4800億円
20年債：1200億円
5年債：500億円
スポット債：500億円
FLIP債：2800億円
国外債：2200億円
総額：1兆2000億円
3/ 1 <2013年度上半期発行計画案>
国内債：5200億円
10年債：2400億円
20年債：600億円
5年債：300億円
スポット債：300億円
FLIP：1600億円
国外債：1100億円
総額：6300億円
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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兵庫県 <0#0106=JFI> 3/ 8 A 期間12年、発行額100億円程度
主幹事：みずほ、岡三、ＳＭＢＣ日興、
東海東京
4月に起債予定
3/ 8 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＲＢＳ
4月に起債予定
東京都 <0#0100=JFI> 2/25 AA 期間10年、発行額300億円、定例債
レンジ／T(328回)+1.5─2.0bp
3月15日起債予定
3/27 <2012年度発行計画額 総額8500億円>
10年債：5800億円(毎月400─600億円程度)
中期債：1100億円
超長期債：900億円
東京再生都債(個人向け3年債)：200億円
外債：500億円
愛知県 <0#0108=JFI> 2/25 AA 期間10年、発行額300億円
レンジ／T(328回)+1.5─2.0bp
3月15日起債予定
名古屋市 <0#0151=JFI> 2/21 AA 期間10年、発行額200億円
幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、
三菱東京ＵＦＪ銀行
レンジ／T(328回)+1.5─2.0bp
3月15日起債予定、3月28日に発行予定
引受金融機関：三菱東京ＵＦＪ銀、大和、
ＳＭＢＣ日興、野村、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、東海東京、岡三、
ＳＭＢＣフレンド、メリルリンチ日本、
ＭスタンレーＭＵＦＧ、丸三、東洋、ドイツ
みずほコーポレート銀、岩井コスモ、
しんきん、ＣＳ、バークレイズ
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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京都市土地開発公社 3/ 4 A 期間5年、発行額130億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
4月に起債予定
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（政府保証債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 2/14 <2013年度発行計画案>
<0#0906=JFI> 10年債：6800億円
8年債：2000億円
6年債：2900億円
4年債：1100億円
総額：1兆2800億円
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【ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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ＳＫテレコム(017670.KS) 10/11 発行限度額：700億円
期間：2012年10月5日─2013年9月27日
主幹事：バークレイズなど
野村バンク 7/30 発行限度額：125億ドル
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