UPDATE3: 米ＦＲＢ、大手18行中14行の資本計画を承認　ＪＰモルガンとＧＳは条件付き

[ワシントン 14日 ロイター] 米連邦準備理事会(FRB)は14日、ストレス テスト(健全性審査)の一環として大手銀18行中14行の資本計画(配当、自社株買い など)を承認したと発表した。 一方、JPモルガン・チェース( JPM.N )とゴールドマン・サックス( GS.N )については資 本計画を条件付きで承認したほか、アライ・フィナンシャルとBB&T( BBT.N )の資本計 画は却下した。 アメリカン・エキスプレス( AXP.N )は、当初の計画では資本のき損が大き過ぎると FRBが判断したため、計画を再提出し承認された。 先週公表したストレステストの結果では、アライを除く17行が普通株などからなる Tier1自己資本比率5%を上回っていた。アライ(旧GMAC)は金融危機の際に政 府支援を受け、現在も過半数を政府が保有しており、資本計画は「量的にも質的にも」 不十分として却下した。 BB&Tはストレステストでは資本水準は9.4%で十分だったが、資本計画は「質的」 な面で問題だったとしている。 JPモルガンとゴールドマンについてFRBは、「資本計画あるいは策定過程のぜい弱 性が、ストレステストの量的面での結果には影響を及ぼさないが、現時点で注意する必要 がある」と指摘した。両行は第3・四半期末までに計画を再提出する必要がある。 FRB高官は、問題点を特定しなかったが、ストレス下での収入と損失予想に基づき資 本計画を検討したと指摘した。 ゴールドマンは当初のデータに間違いがあったとして、資本比率を下方修正した。 各行の当初計画での資本比率(ストレス付加状態での最も低い普通株などからなる Tier1比率、FRBの見直しによる計画変更の有無、変更後の比率は以下のとおり。 Ally Financial Inc 1.78 Yes 1.52 American Express Co ( AXP.N ) 4.97 Yes 6.42 Goldman Sachs Group Inc ( GS.N ) 5.26 No 0.0 JPMorgan Chase & Co ( JPM.N ) 5.56 No 0.0 Morgan Stanley ( MS.N ) 5.62 No 0.0 Wells Fargo & Co ( WFC.N ) 5.94 No 0.0 Bank of America Corp ( BAC.N ) 6.04 No 0.0 U.S. Bancorp ( USB.N ) 6.61 No 0.0 Capital One Financial ( COF.N ) 6.69 No 0.0 Corp KeyCorp ( KEY.N ) 6.75 No 0.0 SunTrust Banks Inc ( STI.N ) 6.91 No 0.0 Regions Financial Corp ( RF.N ) 7 No 0.0 Fifth Third Bancorp ( FITB.O ) 7.5 No 0.0 BB&T Corp ( BBT.N ) 7.76 No 0.0 Citigroup Inc ( C.N ) 8.22 No 0.0 PNC Financial Services ( PNC.N ) 8.55 No 0.0 Group Inc State Street Corp ( STT.N ) 9.65 No 0.0 Bank of New York Mellon ( BK.N ) 13.21 No 0.0