起債予測一覧〔表〕＝3月25日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 渋沢倉庫 <0#9304=JFI> 4/21 A 期間5年、発行額70億円 主幹事：みずほ、野村 4月11日または12日に起債予定 格付け：ＢＢＢ＋(ＪＣＲ、Ｒ＆Ｉ) 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 3/21 A 期間10年・15年 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 4月中旬に起債・発行予定 3/21 A 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 3/21 <2013年度上期30年債の主幹事> 三菱ＵＦＪＭＳ、野村、ＳＭＢＣ日興 鉄道建設・運輸施設整備 3/21 A 期間4年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額： 4年債が200億円程度、10年債が250億円程度 主幹事：みずほ、大和、しんきん 5月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 3/19 A 期間10年、発行額400億円 <0#0906=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村 4月に発行予定 3/19 A 期間10年、発行額400億円 主幹事：大和、メリル 5月に発行予定 3/19 A 期間10年、発行額400億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 6月に発行予定 3/19 A 期間20年 主幹事：野村、ＧＳ、ドイツ 4月に発行予定 3/19 A 期間20年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ、バークレイズ 6月に発行予定 3/19 A 期間5年 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 2/14 <2013年度発行計画案> 国内債：9800億円 10年債：4800億円 20年債：1200億円 5年債：500億円 スポット債：500億円 FLIP債：2800億円 国外債：2200億円 総額：1兆2000億円 3/ 1 <2013年度上半期発行計画案> 国内債：5200億円 10年債：2400億円 20年債：600億円 5年債：300億円 スポット債：300億円 FLIP：1600億円 国外債：1100億円 総額：6300億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 大阪市 <0#0150=JFI> 3/22 A 期間5年・10年、発行額各100億円程度 主幹事： 5年債：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、みずほ 5月14日に起債予定 5月23日に発行予定 3/22 A 期間5年・10年 主幹事： 5年債：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、みずほ 9月に発行予定 3/22 <2013年度超長期債> 発行額：200億円程度 通年事務主幹事：大和 共同主幹事候補：ＧＳ、東海東京、野村 兵庫県 <0#0106=JFI> 3/ 8 A 期間12年、発行額100億円程度 主幹事：みずほ、岡三、ＳＭＢＣ日興、 東海東京 4月に起債予定 3/ 8 A 期間20年、発行額100億円程度 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＲＢＳ 4月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（公社債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 京都市土地開発公社 3/ 4 A 期間5年、発行額130億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 4月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（投資法人債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（円建て外債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（政府保証債）】 --------------------------------------------