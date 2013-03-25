26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ 東証１部指定 山洋電気( 6516.T ) 東証２部から ０８：１０ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ２月企業向けサービス価格指数（日銀） ０９：００─１２：００過ぎ 衆院財務金融委員会（日銀半期報告、黒田総裁出席） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ １０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ 東京ガス２０１３年度供給計画 １５：００ 関西電力 定例社長会見 １６：００ ＬＧエレクトロニクス・ジャパン スマホ「オプティマスＧプロ」説明会 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２５日（月） １２：３０ＧＭＴ ２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６：３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） １７：１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「エコノミストや政策立案者は 金融危機から何を学ぶべきか」（ロンドン） イタリア国債入札 ２６日（火） ０５：４５ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が証券投資委員会の年次フォーラムで講演 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ １月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 トルコ中銀金融政策会合 ＢＲＩＣＳ首脳会議（２７日まで、南ア・ダーバン） （東京 ２６日 ロイター）