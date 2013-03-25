26日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝
東証１部指定 山洋電気(6516.T) 東証２部から
０８：１０ 閣議、閣議後会見
０８：５０ ２月企業向けサービス価格指数（日銀）
０９：００─１２：００過ぎ 衆院財務金融委員会（日銀半期報告、黒田総裁出席）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札（財務省）
１０：３０ １０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ 流動性供給入札結果（財務省）
１４：００ 東京ガス２０１３年度供給計画
１５：００ 関西電力 定例社長会見
１６：００ ＬＧエレクトロニクス・ジャパン スマホ「オプティマスＧプロ」説明会
１７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
２５日（月）
１２：３０ＧＭＴ ２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
１５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１６：３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク）
１７：１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「エコノミストや政策立案者は
金融危機から何を学ぶべきか」（ロンドン）
イタリア国債入札
２６日（火）
０５：４５ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が証券投資委員会の年次フォーラムで講演
１１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２：３０ＧＭＴ ２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
１２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３：００ＧＭＴ １月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI]
１４：００ＧＭＴ ３月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
１４：００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
１５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
イタリア国債入札
トルコ中銀金融政策会合
ＢＲＩＣＳ首脳会議（２７日まで、南ア・ダーバン）
（東京 ２６日 ロイター）
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