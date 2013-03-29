追加：〔表〕きょうの投信設定（29日）＝7本、37億2422万円

＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ニッポン割安成長株ファンド（限定追加型） ／三井住友アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：４００億円 設定額 ：３５億５１２２万円 販売会社 ：筑波銀行( 8338.T ) ◎分散投資コア戦略ファンドＡ 分散投資コア戦略ファンドＳ ／三井住友トラストアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１００万円（いずれも自己設定） 設定額 ：各１００万円 販売会社 ：三井住友信託銀行 ◎短期メキシコペソ債オープン（毎月分配型） ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額 ：１億円 販売会社 ：楽天証券 ◎野村ＤＣ運用戦略ファンドＭ ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額 ：３５００万円 販売会社 ：野村信託銀行 ◎野村ＤＣ運用戦略ファンドＡ ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額 ：３５００万円 販売会社 ：野村信託銀行 ◎野村Ｊリートファンド ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額 ：１００万円 販売会社 ：十六銀行( 8356.T )、野村信託銀行