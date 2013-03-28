29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ 東証１部指定 はせがわ( 8230.T ) 東証２部から ０７：５５ 閣議、閣議後会見 ０８：１３ ３月製造業ＰＭＩ（マークイット） ０８：３０ ２月全国消費者物価指数（総務省）[JPCPI=ECI]（予測中央値：-0.4%） ０８：３０ ３月東京都区部消費者物価指数（総務省）[JPCPIT=ECI]（予測中央値:-0.6%） ０８：３０ ２月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：４．２％） ０８：３０ ２月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：０．８６倍） ０８：３０ ２月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比＋０．２％） ０８：５０ ２月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １１：００ 三菱電機 人工衛星に関する基礎技術・市場動向説明会 １３：００─１５：００ 東京電力会見 １４：００ 鉄連会長会見 １４：００ ２月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]（予測中央値：前年比-1.9％） １５：００ ニトリホールディングス 決算 １６：３０─１７：３０ 全日空 英社による格付け昇格で記者会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２８日（木） ０７：００ＧＭＴ ２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０８：５５ＧＭＴ ３月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] １３：４５ＧＭＴ ３月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 台湾中銀金融政策会合 キプロスの銀行が営業再開 米債券市場は短縮取引 ２９日（金） ０７：４５ＧＭＴ ２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３：５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] オーストラリア、香港、インド、シンガポール、ドイツ、フランス、英国、 米国（株式・債券市場休場）、ブラジル［以上、聖金曜日］ ＝＝海外主要企業決算予定＝＝ ２８日 Q4(12─2月） BlackBerry ( BB.TO ) （東京 ２９日 ロイター）