オリックス<8591.T>が5年・10年の個人向けＳＢを12日に起債へ

Markets |
［東京 ８日 ロイター］ オリックス(8591.T)<0#8591=JFI>は、個人投資家向けに販
売する期間５年・１０年の国内普通社債（ＳＢ）の利率など発行条件を１２日に決定する
予定。発行額は未定。訂正発行登録書などで明らかになった。
＜５年債＞
【 募集要項（予定） 】
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 オリックス 申込期間 ４月１５日─２６日
第１７０回無担保社債 払込期日 ４月３０日
発行額 未定 各社債の金額 １００万円
期間 ５年 主幹事 大和証券
利率 未定 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行
発行価格 １００円 りそな銀行
償還期限 ２０１８年６月１日 三菱ＵＦＪ信託銀行
--------------------------------------------------------------------------------
・利率（予定）：０．２００─０．８００％の範囲内
・条件決定日（予定）：４月１２日
・引受証券：
大和証 岡三証 東海東京証 岩井コスモ証 東洋証 安藤証 丸三証 ＳＢＩ証
＜１０年債＞
【 募集要項（予定） 】
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 オリックス 申込期間 ４月１５日─２６日
第１７１回無担保社債 払込期日 ４月３０日
発行額 未定 各社債の金額 １００万円
期間 １０年 引受会社 ＳＭＢＣ日興証券（単独）
利率 未定 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行
発行価格 １００円 りそな銀行
償還期限 ２０２３年４月２８日 三菱ＵＦＪ信託銀行
--------------------------------------------------------------------------------
・利率（予定）：０．６００─１．６００％の範囲内
・条件決定日（予定）：４月１２日
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文