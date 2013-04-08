起債予測一覧〔表〕＝4月9日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ＮＴＴ <0#9432=JFI> 4/ 8 A 期間10年 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ ＴＨＫ <0#6481=JFI> 4/ 8 A 期間5年・7年 主幹事：野村 ブリヂストン <0#5108=JFI> 4/ 5 A 期間3年・5年 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 双日 <0#2768=JFI> 4/ 5 A 期間4年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 大和 4月に起債予定 東京センチュリーリース 4/ 5 AA 期間3年・5年、発行額各100億円 <0#8439=JFI> 主幹事： 3年債：みずほ、野村 5年債：みずほ、野村、しんきん 4月12日に起債予定 ヒューリック ( 3003.T ) 4/ 5 A 期間5年・7年 主幹事：みずほ、野村、大和 みずほコーポレート銀行 4/ 5 A 期間5年 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ 4月中旬に起債予定 セブン＆アイ・ <0#3382=JFI> 4/ 4 A 期間3年・6年・10年 ホールディングス 主幹事： 3年債と6年債：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：野村 オリックス <0#8591=JFI> 4/ 8 AA 期間5年・10年、個人債 主幹事： 5年債：大和、10年債：ＳＭＢＣ日興 仮条件： 5年債：利率0.20─0.80％ 10年債：利率0.60─1.60％ 4月12日に起債予定 4/ 4 AA 期間5年・7年、 発行額： 5年債100億円、 7年債100億円程度(増額の可能性あり) 主幹事： 5年債：みずほ、大和、しんきん 7年債：大和、しんきん レンジ／ 5年債：T(291回)+29─32bp 7年債：T(307回)+45─47bp 4月11日に起債予定 日本製粉 ( 2001.T ) 4/ 3 AA 期間5年・7年、発行額各50億円 主幹事：野村、大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 5年債：T(291回)+18─22bp 7年債：T(307回)+20─27bp 今週後半に起債予定 日立キャピタル <0#8586=JFI> 4/ 2 A 期間5年・10年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 4月に起債予定 トヨタファイナンス 4/ 1 A 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 <0#8498=JFI> 野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京 4月に起債予定 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 4/ 1 AA 期間4年、発行額300億円、個人債 主幹事：野村 仮条件：利率0.45─0.95％ 4月12日に起債予定 3/27 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／L+18─28bp 今週後半に起債予定 岡村製作所 <0#7994=JFI> 4/ 1 AA 期間4年、発行額50億円、個人債 主幹事：野村 仮条件：利率0.35─0.80％ 4月10日に起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 4/ 1 <2013年度発行計画＞ 期間10年(四半期毎の計4回) 日産自動車 <0#7201=JFI> 3/29 A 期間5年中心 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興、シティＧ 4月に起債予定 渋沢倉庫 <0#9304=JFI> 3/21 AA 期間5年、発行額70億円 主幹事：みずほ、野村 レンジ／L+30─38bp 4月11日に起債予定 格付け：ＢＢＢ＋(ＪＣＲ、Ｒ＆Ｉ) 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策金融公庫 4/ 8 A 期間2年・5年・10年 <0#0910=JFI> 発行額各500億円、300億円、100億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 4月22日週の半ばに起債予定 福祉医療機構<0#0940=JFI> 4/ 8 A 期間3年・10年、発行額各190億円、100億円 主幹事：野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 6月に発行予定 日本政策投資銀行 4/ 1 AA 期間3年・5年、発行総額600億円以上 <0#0903=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興、東海東京 レンジ／ 3年債：T(277回)+9─11bp 5年債：T(291回)+9─11bp 今週後半に起債予定 4/ 1 <2013年度発行方針> 発行額4000億円程度 定例債：四半期に1度、3年債と5年債を中心 に発行(随時スポット的な発行も検討) 日本学生支援機構 3/26 A 期間2年、発行額500億円 <0#0948=JFI>