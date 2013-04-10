11日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ ２月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比＋6.8％） ０８：５０ ３月マネーストック（日銀） ０８：５０ ３月企業物価指数（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） １１：００ ソニー国内液晶テレビ新商品発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １４：３０めど ３月投信概況 １５：００ ファーストリテイリング ９―２月期決算 １５：００ イオン 決算 １５：１５ ３０年利付国債の第ＩＩ日価格競争入札結果（財務省） １６：００ 市場参加者との意見交換会（日銀） ●海外指標など １０日（水） ０６：４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １６：００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀の会合で閉会あいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １６：１５ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済情勢、課題やリスクについて講演 （ニューヨーク） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８：００ＧＭＴ ３月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 １８：００ＧＭＴ ３月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ２１：００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「経済・金融政策の見通し」 （テキサス州エルパソ） ３月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 米予算教書 イタリア国債入札 Ｇ８外相会合（１１日まで、ロンドン） １１日（木） ０１：３０ＧＭＴ ３月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０６：００ＧＭＴ ３月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６：４５ＧＭＴ ３月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] １０：００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演 （香港） １２：３０ＧＭＴ ３月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁がＦＲＢ主催の会合であいさつ （ワシントン） １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ３月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 韓国中銀金融政策会合 インドネシア中銀金融政策会合 イタリア中・長期債入札 Ｇ８外相会合（最終日、ロンドン） 北朝鮮の金正恩第１書記就任から１年 （東京 １１日 ロイター）