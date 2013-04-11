追加：起債予測一覧〔表〕＝4月11日現在

追加：・関西電力、中国電力などを国内ＳＢ表に追加しました。 ・ＫＤＤＩを社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 関西電力 <0#9503=JFI> 4/11 AA 期間3年、発行額200億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 大和 来週後半に起債予定 # 中国電力 <0#9504=JFI> 4/11 AA 期間10年、発行額150億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、しんきん レンジ／T(328回)+44─49bp 来週後半に起債予定 # 相鉄ホールディングス 4/11 AA 期間7年、発行額100億円程度 <0#9003=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和 来週後半に起債予定 # 三菱東京ＵＦＪ銀行 4/11 AA 期間3年・5年・10年 <0#8315=JFI> 発行額： 3年債と5年債で計400億円程度 10年債100億円程度 レンジ／ 3年債：T(277回)+9─10bp 5年債：T(291回)+9─10bp 10年債：T(328回)+8─9bp 来週半ば以降に起債予定 # クレディセゾン <0#8253=JFI> 4/11 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 来週後半に起債予定 北海道電力 <0#9509=JFI> 4/10 AA 期間5年、発行額200億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(291回)+54─61bp 来週起債予定 九州電力 <0#9508=JFI> 4/10 AA 期間5年・7年 発行額： 5年債：200億円程度 7年債：100億円程度 主幹事： 5年債：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 7年債：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 5年債：T(291回)+54─61bp 7年債：T(307回)+63─69bp 来週起債予定 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 4/10 AA 期間5年、発行額500億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(291回)+9─10bp 来週半ば以降に起債予定 ＮＴＴ <0#9432=JFI> 4/ 8 AA 期間10年、発行額700億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(328回)+7─11bp 来週起債予定 ＴＨＫ <0#6481=JFI> 4/ 8 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事：野村 来週後半に起債予定 ブリヂストン <0#5108=JFI> 4/ 5 AA 期間3年・5年 発行額各200億円程度、100億円程度 (総額500億円まで増額の可能性あり) 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 3年債：T(277回)+9─14bp 5年債：T(291回)+9─14bp 来週半ばに起債予定 双日 <0#2768=JFI> 4/ 5 AA 期間4年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 大和 レンジ／L+46─52bp 来週前半に起債予定 東京センチュリーリース 4/ 5 AA 期間3年・5年 <0#8439=JFI> 発行額各200億円、100億円 主幹事： 3年債：みずほ、野村 5年債：みずほ、野村、しんきん レンジ／ 3年債：T(277回)+19bp 5年債：T(291回)+24bp 4月12日に起債予定 ヒューリック ( 3003.T ) 4/ 5 A 期間5年・7年 主幹事：みずほ、野村、大和 みずほコーポレート銀行 4/ 5 AA 期間5年 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ レンジ／T(291回)+12─14bp 来週前半に起債予定 セブン＆アイ・ <0#3382=JFI> 4/ 4 AA 期間3年・6年・10年、発行額各200億円程度 ホールディングス 主幹事： 3年債と6年債：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：野村 来週後半に起債予定 オリックス <0#8591=JFI> 4/ 8 AA 期間5年・10年、個人債 主幹事： 5年債：大和、10年債：ＳＭＢＣ日興 仮条件： 5年債：利率0.20─0.80％ 10年債：利率0.60─1.60％ 4月12日に起債予定 日本製粉 ( 2001.T ) 4/ 3 AA 期間5年・7年、発行額各50億円 主幹事：野村、大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 5年債：T(291回)+19bp 7年債：T(307回)+21bp 4月12日に起債予定 日立キャピタル <0#8586=JFI> 4/ 2 AA 期間5年・10年、発行額各100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興