追加：起債予測一覧〔表〕＝4月12日現在

追加：・東北電力、東武鉄道を国内ＳＢ表に追加しました。 ・兵庫県（地方債表掲載）の備考欄に１５年債を追加しました。 ・住宅金融支援機構（財投機関債表掲載）の備考欄に５月債の主幹事などを追加し ました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 東北電力 <0#9506=JFI> 4/12 AA 期間7年・10年 発行額各200億円程度、100億円程度 主幹事： 7年債：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和 10年債：大和、ＳＭＢＣ日興、 しんきん レンジ／ 7年債：T(307回)+65─74bp 10年債：T(328回)+74─82bp 来週半ば以降に起債予定 # 東武鉄道 <0#9001=JFI> 4/12 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：みずほ 来週後半に起債予定 関西電力 <0#9503=JFI> 4/11 AA 期間3年、発行額200億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 大和 来週後半に起債予定 中国電力 <0#9504=JFI> 4/11 AA 期間10年、発行額150億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、しんきん レンジ／T(328回)+44─47bp 来週後半に起債予定 相鉄ホールディングス 4/11 AA 期間7年、発行額100億円程度 <0#9003=JFI> (増額の可能性あり) 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和 レンジ／L+18─28bp 来週後半に起債予定 三菱東京ＵＦＪ銀行 4/11 AA 期間3年・5年・10年 <0#8315=JFI> 発行額： 3年債と5年債で計400億円程度 10年債100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：T(277回)+9─10bp 5年債：T(291回)+9─10bp 10年債：T(328回)+8─9bp 来週半ば以降に起債予定 クレディセゾン <0#8253=JFI> 4/11 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／T(307回)+30─36bp 来週後半に起債予定 北海道電力 <0#9509=JFI> 4/10 AA 期間5年、発行額200億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(291回)+55─59bp 4月16日に起債予定 九州電力 <0#9508=JFI> 4/10 AA 期間5年・7年 発行額： 5年債：200億円程度 7年債：100億円程度 主幹事： 5年債：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 7年債：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 5年債：T(291回)+55─59bp 7年債：T(307回)+64─68bp 来週起債予定 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 4/10 AA 期間5年、発行額500億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(291回)+9─10bp 来週半ば以降に起債予定 ＮＴＴ <0#9432=JFI> 4/ 8 AA 期間10年、発行額700億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(328回)+7─11bp 来週起債予定 ＴＨＫ <0#6481=JFI> 4/ 8 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事：野村 レンジ／ 5年債：T(291回)+18─23bp 7年債：T(307回)+22─28bp 来週後半に起債予定 ブリヂストン <0#5108=JFI> 4/ 5 AA 期間3年・5年 発行額各200億円程度、200億円程度 (総額500億円まで増額の可能性あり) 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 3年債：T(277回)+9─13bp 5年債：T(291回)+9─13bp 来週半ばに起債予定 双日 <0#2768=JFI> 4/ 5 AA 期間4年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 大和 レンジ／L+46─50bp 4月16日に起債予定 ヒューリック ( 3003.T ) 4/ 5 AA 期間5年・7年、 発行額各100億円程度、50億円 主幹事：みずほ、野村、大和 来週後半に起債予定 みずほコーポレート銀行 4/ 5 AA 期間5年、発行額1000億円 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ レンジ／T(291回)+13bp 4月16日に起債予定 セブン＆アイ・ <0#3382=JFI> 4/ 4 AA 期間3年・6年・10年、発行額各200億円程度 ホールディングス 主幹事： 3年債と6年債：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：野村 レンジ／ 3