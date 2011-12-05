追加：オリンパス関連記事ヘッドライン一覧

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＊ロイター日本語ニュースが配信した過去１週間のオリンパス関連の主な記事です。 ＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 ＜５日＞ ◎UPDATE2: オリンパス(7733.T)第三者委員会が6日にも報告書発表へ、旧経営陣や外部協力者[nTK0676268] ＜２日＞ ◎〔焦点〕オリンパス(7733.T)の四半期報告提出期限、延長は非現実的 上場維持に向け大詰めの作業 [ID:nTK0675918] ◎インタビュー：オリンパス(7733.T)経営めぐる対立、大株主の金融機関が「選択」を＝元役員 [ID:nTK0675396] ◎オリンパス(7733.T)上場廃止なら、投資家が株式売却できない問題も＝民主・作業チーム座長 [ID:nTK0675492] ◎UPDATE1: 日米欧のドル供給策、国際金融市場の安定確保に資する的確な対応＝自見金融相 [ID:nTK0675292] ＜１日＞ ◎UPDATE3: ウッドフォード氏が取締役辞任、オリンパス(7733.T)経営陣刷新に向け委任状争奪戦も [ID:nTK8054699] ◎オリンパス(7733.T)は日本の上場企業でいてほしい＝ウッドフォード氏[ID:nTK8054599] ◎ウッドフォード氏、オリンパス(7733.T)取締役を辞任したと表明[ID:nTK8054553] ◎オリンパス(7733.T)のウッドフォード元社長、取締役を辞任＝関係筋[ID:nTK0674094] ＜３０日＞ ◎インタビュー: オリンパス(7733.T)立件は容易でない 強制捜査は年明け以降か＝元東京地検特捜部 検事の高井弁護士[ID:nTK0673636] ◎インタビュー：オリンパス(7733.T)問題の教訓、「独立取締役」義務化や会計士への罰則強化を ＝塩崎元官房長官[ID:nTK0673138] ◎ホットストック：オリンパス(7733.T)一時プラス圏に浮上、期限内の四半期報告書提出に向け準備中 [ID:nTK0673534] ◎オリンパス(7733.T)、期限内の四半期報告書提出に向け準備中[ID:nT9E7MH00C] ＜２９日＞ ◎UPDATE3: オリンパス(7733.T)、経営改革の社内チーム発足 高山社長主導で再生案検討へ [ID:nTK0673158] ◎オリンパス(7733.T)株、信用取引に関する臨時措置を解除＝東証[nTK0673154] ◎オリンパス(7733.T)Ｍ＆Ａ仲介の中川氏、ＩＴＸ買収にも関与の可能性[ID:nJT8049755] ＜２７日＞ ◎UPDATE1: オリンパス(7733.T)Ｍ＆Ａ仲介の中川氏、ロイターが香港で所在を確認 [ID:nTK0671376] ［東京 ５日 ロイター］
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