追加：オリンパス関連記事ヘッドライン一覧

＊ロイター日本語ニュースが配信した過去１週間のオリンパス関連の主な記事です。 ＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 ＜１７日＞ ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )大株主の米サウスイースタン、現経営陣の増資に反対表明[nTK0688896] ＜１６日＞ ◎〔スペシャルリポート〕オリンパス( 7733.T )の誤算 ─ 広がる損失隠ぺいのツケ、見えない再生への道筋[ID:nTK0687676] ◎オリンパス( 7733.T )が金融機関向け説明会、来年5月に事業計画 三井住友銀は支援継続を表明 [nTK0687896] ◎オリンパス( 7733.T )、過去の剰余金配当について調査結果踏まえ適正な処理する[ID:nTK0687786] ◎UPDATE2: オリンパス( 7733.T )問題受け、Ｍ＆Ａの開示充実など再発防止策を検討＝金融相 [ID:nTK0687488] ＜１５日＞ ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )の臨時株主総会に向けて役員名簿を準備、候補は全員日本人 ＝ウッドフォード氏[ID:nTK0686912] ◎UPDATE2: 資本増強の手段を幅広く検討、自主性は確保したい＝オリンパス( 7733.T )社長 [ID:nTK0686240] ◎新日本のオリンパス( 7733.T )監査検証委、あずさへの公式な調査協力を断念[ID:nTK0686878] ◎オリンパス( 7733.T )が第三者増資すれば希薄化するため、委任状争奪戦で勝ち目なくなる＝ ウッドフォード元社長[ID:nT9E7ML02L] ◎オリンパス( 7733.T )、準主力行として支援方針は不変＝永易・三菱東京ＵＦＪ銀行頭取 [ID:nTK0686616] ◎オリンパス( 7733.T )のデジカメ事業、タイ洪水で2期連続の営業赤字に＝取締役[ID:nTK0686400] ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )、3─4月めどに臨時株主総会を開催へ[ID:nTK0686388] ＜１４日＞ ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )、独立性を捨てずに財務改善を 20億ドル程度の資本注入で ＝ウッドフォード氏[ID:nTK0685790] ◎インタビュー：オリンパス( 7733.T )社長に復帰したら資本増強する＝ウッドフォード元社長 [ID:nTK0685724] ◎UPDATE5: オリンパス( 7733.T )、9月中間期の自己資本比率は4.5％ 過去の決算訂正を提出 [ID:nTK0684980] ◎オリンパスをＢＢＢ─に格下げ、モニター(格下げ方向)を継続＝Ｒ＆Ｉ[ID:nTK0685722] ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )は過半数を社外取締役にすべき＝ウッドフォード元社長 [ID:nTK0685590] ◎オリンパス( 7733.T )社長復帰後には資本増強する方針＝ウッドフォード元社長[ID:nTK0685668] ◎オリンパス( 7733.T )の監理銘柄（確認中）指定を解除、監理銘柄（審査中）は継続＝東証 [ID:nTK0684872] ◎オリンパス( 7733.T )、非中核部門について適切な対応策とるべき＝ウッドフォード元社長 [ID:nTK8062019] ◎オリンパス( 7733.T )元社長「解体望まず」、自民党と市場の信認問題などで議論[ID:nTK0685340] ◎〔情報ＢＯＸ〕オリンパス( 7733.T )、上位株主20社[ID:nTK0685266] ◎〔ＳＢ流通動向〕オリンパス( 7733.T )債、想定内の訂正決算で動意薄[ID:nTK0685582] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )後場乱高下、訂正決算発表で買い戻し広がる [ID:nTK0685362] ＜１３日＞ ◎オリンパス( 7733.T )、ウッドフォード元社長が再来日[ID:nJT8060927] ◎オリンパス( 7733.T )のウッドフォード元社長、15日午後3時半に会見 決算訂正を受けて [ID:nTK0684102] ＜１２日＞ ◎〔焦点〕オリンパス( 7733.T )、株主訴訟で債務超過リスク 資本充実などが回避のカギ [ID:nTK0683098] ◎オリンパス( 7733.T )のウッドフォード元社長、14日午後の民主党企業統治ＷＴに出席 [ID:nTK0683236] ◎新日本監査法人のオリンパス監査検証委、2月に結論・年内に中間報告[ID:nTK0682978] ◎オリンパス( 7733.T )、第2四半期決算を14日までに提出し15日に会見[ID:nTK0682854] ◎オリンパス監査検証委、午前11時半から検証の実施概要など発表＝新日本監査法人 [ID:nT9E7ML01D] ＜９日＞ ◎〔焦点〕企業統治向上めざす制度改正、社外取締役などで経済界と政界に温度差[ID:nTK0682116] ◎〔アングル〕オリンパス( 7733.T )の内視鏡製品、医師らからサービス低下など懸念する声も [ID:nTK0681598] ◎社外取締役の義務化、東証ルールでも法律でも反対する立場＝日本経団連幹部[ID:nTK0681470] ◎オリンパス( 7733.T )の監査法人、必要な調査をし法令にのっとり厳正に対応＝自見金融相 [ID:nTK0681324] ＜８日＞ ◎オリンパス( 7733.T )、銀行団向け説明会を16日に開催 支援を再要請へ＝関係筋[ID:nTK0680360] ◎オリンパス( 7733.T )新経営陣案、2週間以内に人選固める意向＝ウッドフォード元社長 [ID:nJT8040890] ＜特集＞ ◎〔特集：オリンパス損失隠し〕強制捜査・調査の着手は14日以降、虚偽記載など容疑の可能性 [ID:nTK0677366] ◎〔特集：オリンパス損失隠し〕上場維持問題、「悪質性」の東証判断が焦点に[ID:nTK0678590] ◎〔特集：オリンパス損失隠し〕東証判断にらみ揺れる株価、上場廃止に賭ける動きも [ID:nTK0678532] ［東京 １６日 ロイター］