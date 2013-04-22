23日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 １０：００ 総合資源エネルギー調査会総合部会電力需給検証小委員会 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ 東洋ゴム工業 社長就任会見「新経営体制・今後の事業経営について」 １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：１５ 鉄連会長会見 １５：００ グリアＯＥＣＤ事務総長講演 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） １８：３０ 総合資源エネルギー調査会総合部会エネルギー基本計画策定会議 主な決算 ＪＦＥ、日本電産 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２２日（月） １２：３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２３日（火） ０１：４５ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １３：００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀が政策金利発表 スペイン３カ月・９カ月物国債入札 世界経済フォーラム：中南米（リマ、２５日まで） ＝＝海外主要企業決算＝＝ 22 Apr 11:30 Q1 2013 Caterpillar Inc. ( CAT.N ) 22 Apr AMC Q1 2013 Texas Instruments ( TXN.O ) 23 Apr AMC Q2 2013 Apple Inc. ( AAPL.O ) 23 Apr BMO Q1 2013 DuPont ( DD.N ) 23 Apr BMO Q1 2013 Lockheed Martin ( LMT.N ) 23 Apr AMC Q1 2013 AT&T Inc. ( T.N ) 23 Apr BMO Q1 2013 Xerox Corp. ( XRX.N ) （東京 ２３日 ロイター）