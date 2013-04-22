23日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 １０：００ 総合資源エネルギー調査会総合部会電力需給検証小委員会 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ 東洋ゴム工業 社長就任会見「新経営体制・今後の事業経営について」 １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：１５ 鉄連会長会見 １５：００ グリアＯＥＣＤ事務総長講演 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） １８：３０ 総合資源エネルギー調査会総合部会エネルギー基本計画策定会議 主な決算 ＪＦＥ、日本電産 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２２日（月） １２：３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２３日（火） ０１：４５ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １３：００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀が政策金利発表 スペイン３カ月・９カ月物国債入札 世界経済フォーラム：中南米（リマ、２５日まで） ＝＝海外主要企業決算＝＝ 22 Apr 11:30 Q1 2013 Caterpillar Inc. (CAT.N) 22 Apr AMC Q1 2013 Texas Instruments (TXN.O) 23 Apr AMC Q2 2013 Apple Inc. (AAPL.O) 23 Apr BMO Q1 2013 DuPont (DD.N) 23 Apr BMO Q1 2013 Lockheed Martin (LMT.N) 23 Apr AMC Q1 2013 AT&T Inc. (T.N) 23 Apr BMO Q1 2013 Xerox Corp. (XRX.N) （東京 ２３日 ロイター）
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