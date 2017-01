日本ソブリンの先行き信用力、政府の経済再生戦略が成否＝Ｓ＆Ｐ

[東京 23日 ロイター] スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(S&P)は23日、日本ソブリンの信用力の先行きについて、政府が大胆な戦略を打ち出し、経済再生を実現できるかにかかっているとの見方を示した。「No Risk, No Gain : Japan's Credit Quality Hinges On Its Bold Strategy To Reignite Growth」という表題の英文リポートで発表した。