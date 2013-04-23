24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ 追加上場 サクセスホールディングス6065.OSが東証２部に（既上場は大証ジャスダック） ０８：５０ 企業向けサービス価格指数（日銀） １０：００ 全国財務局長会議 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ １０年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０ 原子力規制委員会 １１：００ ３月度・１２年度乗用車８社生産・輸出実績 １３：３０ 関西経済連合会 定例会見 １４：００ 運輸安全委員会 委員長定例会見 主な決算 キヤノン、任天堂 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２３日（火） ０１：４５ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １３：００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀が政策金利発表 スペイン３カ月・９カ月物国債入札 世界経済フォーラム：中南米（リマ、２５日まで） ＯＥＣＤ対日経済審査報告 ２４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０８：００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １３：３０ＧＭＴ ３月ブラジル経常収支 １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ３月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 独連邦３０年債入札 世界経済フォーラム：中南米（リマ、２５日まで） インド休場 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 23 Apr AMC Q2 2013 Apple Inc. ( AAPL.O ) 23 Apr BMO Q1 2013 DuPont ( DD.N ) 23 Apr BMO Q1 2013 Lockheed Martin ( LMT.N ) 23 Apr AMC Q1 2013 AT&T Inc. ( T.N ) 23 Apr BMO Q1 2013 Xerox Corp. ( XRX.N ) 24 Apr 11:30 Q1 2013 The Boeing Company ( BA.N ) 24 Apr 11:00 Q1 2013 Ford Motor Company ( F.N ) 24 Apr BMO Q3 2013 The Procter & Gamble Company ( PG.N ) 24 Apr BMO Q1 2013 Sprint Nextel Corp. ( S.N ) 24-Apr CH 4:45 CREDIT SUISSE GROUP AG CSGN.VX （東京 ２４日 ロイター）