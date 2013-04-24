25日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ 新規上場 オークファン(3674.T)が東証マザーズに（公開価格2600円） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) ０９：００─１７：００ 参院予算委員会、経済・財政集中審議 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 川崎重工 新中期経営について社長会見 １５：００ 経済同友会 通常総会 １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １７：００ 経済同友会 通常総会後に代表幹事や副代表幹事などの会見 主な決算 三菱自工、コマツ、ＪＴ、ヤフー、京セラ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０８：００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １３：３０ＧＭＴ ルー米財務長官が下院歳出委小委員会で財務省の予算について証言 １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ３月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 独連邦３０年債入札 世界経済フォーラム：中南米（リマ、２５日まで） インド休場 ２５日（木） ２３：００ＧＭＴ 第１・四半期韓国ＧＤＰ速報値[KRGDPQ=ECI] ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ユーログループのダイセルブルーム議長が欧州議会に出席 フィリピン金融政策決定会合 世界経済フォーラム：中南米（リマ、最終日） オーストラリア休場［アンザックデー］ 北朝鮮の朝鮮人民軍創建記念日 オランド仏大統領が訪中（２６日まで） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 24 Apr Q1 2013 The Boeing Company (BA.N) 24 Apr Q1 2013 Ford Motor Company (F.N) 24 Apr Q3 2013 The Procter & Gamble Company (PG.N) 24 Apr Q1 2013 Sprint Nextel Corp. (S.N) 24-Apr CREDIT SUISSE GROUP AG CSGN.VX 25 Apr Q1 2013 Amazon.com Inc (AMZN.O) 25 Apr Q2 2013 Starbucks (SBUX.O) 25-Apr UNILEVER PLC (ULVR.L) Apr 25 Bank of China (3988.HK) Apr 25 PetroChina (0857.HK) Apr 25 Sinopec Corp (0386.HK) （東京 ２５日 ロイター）
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