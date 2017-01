25日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ==国内経済・指標関係== 新規上場 オークファン( 3674.T )が東証マザーズに(公開価格2600円) 08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 09:00─17:00 参院予算委員会、経済・財政集中審議 10:20 国庫短期証券の入札発行(財務省) 10:30 2年利付国債の入札発行(財務省) 12:35 国庫短期証券の入札結果(財務省) 12:45 2年利付国債の入札結果(財務省) 13:00 川崎重工 新中期経営について社長会見 15:00 経済同友会 通常総会 15:15 2年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) 17:00 経済同友会 通常総会後に代表幹事や副代表幹事などの会見 主な決算 三菱自工、コマツ、JT、ヤフー、京セラ ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 24日(水) 01:30GMT 第1・四半期豪CPI(連邦統計局)[AUCPIQ=ECI] 08:00GMT 4月独IFO業況指数 [DEBUSS=ECI] 11:00GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 12:30GMT 3月米耐久財受注(商務省)[USDGN=ECI] 13:30GMT ルー米財務長官が下院歳出委小委員会で財務省の予算について証言 17:00GMT 米財務省5年債入札 3月米住宅着工許可件数改定値(商務省)[USBPR=ECI] イタリア国債入札 独連邦30年債入札 世界経済フォーラム:中南米(リマ、25日まで) インド休場 25日(木) 23:00GMT 第1・四半期韓国GDP速報値[KRGDPQ=ECI] 08:30GMT 第1・四半期英GDP速報値(国立統計局)[GBGDP=ECI] 12:30GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 15:00GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 15:00GMT 米財務省52週間物TB入札条件 17:00GMT 米財務省7年債入札 ユーログループのダイセルブルーム議長が欧州議会に出席 フィリピン金融政策決定会合 世界経済フォーラム:中南米(リマ、最終日) オーストラリア休場[アンザックデー] 北朝鮮の朝鮮人民軍創建記念日 オランド仏大統領が訪中(26日まで) ==海外主要企業決算発表予定== 24 Apr Q1 2013 The Boeing Company ( BA.N ) 24 Apr Q1 2013 Ford Motor Company ( F.N ) 24 Apr Q3 2013 The Procter & Gamble Company ( PG.N ) 24 Apr Q1 2013 Sprint Nextel Corp. ( S.N ) 24-Apr CREDIT SUISSE GROUP AG CSGN.VX 25 Apr Q1 2013 Amazon.com Inc ( AMZN.O ) 25 Apr Q2 2013 Starbucks ( SBUX.O ) 25-Apr UNILEVER PLC ( ULVR.L ) Apr 25 Bank of China ( 3988.HK ) Apr 25 PetroChina ( 0857.HK ) Apr 25 Sinopec Corp ( 0386.HK ) (東京 25日 ロイター)