再送：ＪＴ<2914.T>：連結(IFRS)、13年3月当期7.1 %増3436.12億円、14年3月期予想20.8 %増4150億円

再送：１５時に配信した「２０１３年３月期連結決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 25日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上収益（百万円） 2,120,196 2,033,825 2,368,000 (+4.2 %) (-1.2 %) (+11.7 %) 営業利益（百万円） 532,360 459,180 616,000 (+15.9 %) (+14.4 %) (+15.7 %) 税引き前利益（百万円） 509,560 441,355 598,000 (+15.5 %) (+14.6 %) (+17.4 %) 当期利益（百万円） 343,612 320,883 415,000 (+7.1 %) (+31.9 %) (+20.8 %) 基本的なＥＰＳ（円） 181.07 168.50 228.34 希薄後ＥＰＳ（円） 180.99 168.44 １株年間配当（円） 68.00 10,000.00 92.00 １株Q2配当 （円） 30.00 4,000.00 46.00 １株Q4配当 （円） 38.00 6,000.00 46.00