再送：アドバンテス<6857.T>：連結(SEC)、13年3月当期損失38.21億円、赤字幅拡大

再送：１５時に配信した「２０１３年３月期連結決算」の表組みを手直しして再送します。 ［東京 25日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 132,903 141,048 160,000 (-5.8 %) (+41.6 %) (+20.4 %) 営業利益（百万円） 80 837 13,000 (-90.5 %) (-86.3 %) 税引き前利益（百万円） △1,293 △3,442 13,000 当期利益（百万円） △3,821 △2,195 9,800 １株利益 （円） △22.03 △12.67 56.39 希薄後ＥＰＳ（円） △22.03 △12.67 １株年間配当（円） 20.00 15.00 20.00 １株Q2配当 （円） 10.00 5.00 10.00 １株Q4配当 （円） 10.00 10.00 10.00