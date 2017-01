UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、堅調な雇用関連指標や株高で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*12.00(‐0*06.00) =2.9045% 前営業日終盤 104*18.00(+0*04.00) =2.8953% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*19.50(‐0*02.00)=1.7097% 前営業日終盤 102*21.50(+0*01.00)=1.7030% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*18.50( N/A ) =0.7110% 前営業日終盤 100*09.00(+0*00.75) =0.6919% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*25.25( 0*00.00) =0.2308% 前営業日終盤 99*25.25( N/A ) =0.2308% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では債券価格が下 落。米雇用関連指標が予想より良好だったことや米株価の上昇を受け、国債への逃避買い の動きが後退した。 米労働省が発表した4月20日までの週の新規失業保険申請件数は季節調整済みで1万 6000件減の33万9000件となり、市場の予想以上に減少。景気減速の兆候が見ら れるなか、雇用市場が総崩れしていないことをあらためて示した。 ウィルミントン・ブロード・マーケット・ボンド・ファンドの運用担当者ウィルマー・ スティス氏は新規失業保険申請件数について、来週3日に発表される4月の雇用統計が前 月から改善するとの見方を裏付ける内容だと述べ、こうした観測が材料になったと指摘し た。 この日は米連邦準備理事会(FRB)が国債買い入れを行わなかったことも長期債価格 の重しとなった。 指標10年債US10YT=RRは3/32安の102─18/32、利回りは8ベーシスポ イント(bp)上昇の1.711%。新規失業保険申請件数の発表後、価格は一時 7/32下落する場面もあった。 30年債US30YT=RRは11/32安の104─7/32、利回りは2.912%。 財務省はこの日、290億ドルの7年債入札を実施した。総額990億ドルとなった今 週の一連の入札には、利回りの低さから買いに消極的な向きも見られる中で底堅い需要が 集まり、相場を下支えする一助となった。 ただ、連邦公開市場委員会(FOMC)や雇用統計を来週に控え、債券利回りは小幅な レンジでの推移にとどまっている。 この日の新規失業保険申請統計は予想より良好だったものの、最近の米経済指標の多く は成長鈍化の兆候を示しており、FRBが少なくとも年内は債券買い入れプログラムを継 続するとの見方を支えている。 FOMCは4月30─5月1日に開かれる。 Tボンド先物6月限3USM3は8/32安の147─30/32。 Tノート先物6月限3TYM3は1.50/32安の133─2/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 17.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (unch)