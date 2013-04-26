再送：野村ホールディングス<8604.T>：連結(SEC)、13年3月当期利益1072.34億円、前年比825.8 %増

再送：１５時に配信した「２０１３年３月期連結決算」に注意書きを加えて再送します。 ［東京 26日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 2,079,943 1,851,760 (+12.3 %) (+33.7 %) 営業収益（百万円） 1,813,631 1,535,859 (+35.8 %) (+35.8 %) 税引き前利益（百万円） 237,730 84,957 (+179.8 %) (-8.9 %) 当期利益（百万円） 107,234 11,583 (+825.8 %) (-59.6 %) １株利益 （円） 29.04 3.18 希薄後ＥＰＳ（円） 28.37 3.14 １株年間配当（円） 8.00 6.00 １株Q2配当 （円） 2.00 4.00 １株Q4配当 （円） 6.00 2.00 ＊２番目の営業収益は金融費用控除後です。