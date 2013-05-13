追加：〔表〕きょうの投信設定（13日）＝6本、395億4754万円

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＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） ２０１３─０５ ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：４００億円 設定額 ：３８７億２３３９万円 販売会社 ：三菱東京ＵＦＪ銀行 ◎ＥＸＥ─ｉ 先進国株式ファンド ／ＳＢＩアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５０億円 設定額 ：１億６０６７万円 販売会社 ：ＳＢＩ証券 ◎ＥＸＥ ｉ 新興国株式ファンド ／ＳＢＩアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５０億円 設定額 ：１億４９８２万円 販売会社 ：ＳＢＩ証券 ◎ＥＸＥ─ｉ 先進国債券ファンド ／ＳＢＩアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５０億円 設定額 ：６４２９万円 販売会社 ：ＳＢＩ証券 ◎ＥＸＥ─ｉ グローバルＲＥＩＴファンド ／ＳＢＩアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５０億円 設定額 ：１億６７５２万円 販売会社 ：ＳＢＩ証券 ◎ＥＸＥ─ｉ グローバル中小型株式ファンド ／ＳＢＩアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５０億円 設定額 ：２億８１８３万円 販売会社 ：ＳＢＩ証券
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